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Вопросы развития крупных городов Беларуси обсуждали на базе Минэкономики

14.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В перспективе  драйверы экономики Беларуси, пока же они дают немаксимальную прибавку в бюджет. Как исправить ситуацию, обсуждали представители  профильных ведомств, парламентарии и местные власти. О новых точках роста Антон Малюта.

Орша и Барановичи, Полоцк и Новополоцк, а также Пинск, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и Бобруйск. 11 городов, расположенных равномерно по всей стране. Именно их выбрали территориями ускоренного развития. Если раньше локомотивами были областные центры, то теперь города с населениями больше 80 тысяч. Так прописано в Программе социально-экономического развития на пятилетку. Конечно, и до этого регионам было особое внимание.

Создание высокотехнологичных производств

По плану, за пятилетку в городах 80-тысячниках появится по 2-3 новых высокотехнологичных производства, не имеющих аналогов в стране. Этого никак не сделаешь без инвестиций и участия малого и среднего бизнеса. Естественно, строить даже небольшой завод с нуля за свои средства дорого. Хорошим подспорьем здесь станут готовые производственные площадки. Их планируется создать по принципу кластеров, в том числе на базе уже не функционирующих предприятий. Конечно, для этого их предстоит значительно модернизировать.

Государственная инвестиционная программа на 2021 год

Государственная инвестиционная программа - документ объемный. В списке объектов прежде всего социальные - детские сады, школы, медицинские и физкультурно-оздоровительные учреждения. Все, что нужно регионам, чтобы вывести качество жизни на новый уровень. Полсотни объектов введут в эксплуатацию уже в этом году.

В ближайшую пятилетку важно подтянуть и отстающие регионы

Ставку сделают на привлечение инвестиций, для этого расширят полномочия местной власти. Продолжат развивать чернобыльские территории. Как результат, там появятся новые рабочие места. А в целом формула будущего успеха проста: к каждому региону  свой подход и свои меры поддержки. 

 
 
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В перспективе  драйверы экономики Беларуси, пока же они дают немаксимальную прибавку в бюджет. Как исправить ситуацию, обсуждали представители  профильных...
 
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