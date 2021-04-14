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Посевная кампания в Беларуси: качественно и с соблюдением сроков

14.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Немалую роль в развитии регионов играет и эффективное ведение сельского хозяйства. Сейчас здесь активная фаза весенне-полевых работ. Ранними яровыми и зернобобовыми культурами  уже засеяно более половины площадей от плана. Многие приступили к посеву льна и сахарной свеклы. Все для того, чтобы получить хороший урожай и быть с прибылью. 

Репортаж с полей Андрея Ястребова.

Для аграриев сельхозпредприятия "Вендорож" горячая пора. Под яровой сев отвели в этом году 1800 гектаров. С неделю как в поле. Еще дней 10-12, говорит механизатор со стажем Николай Метлицкий, и справятся. В помощь отечественная техника и спутниковая навигация. Работа, замечает механизатор, до включенных фар - дотемна. Кстати, в поле почти вся династия. Сын Иван в паре километров от отца на подкормке озимых.  Озимого рапса в этом году больше в полях, как и в целом озимых культур. Три тысячи гектаров в хозяйстве - большая часть наделов. Поэтому, говорят бригадиры,  и переживали за их сохранность. Кипит работа и в хранилище зернотока. Готовят к посеву  овес, ячмень, просо, семена трав и кукурузу. Кстати, под эту культуру отвели 1200 гектаров.  Это и зерно, и свои корма для животноводства. 
Через неделю на этом поле появятся первые ростки. Затем  прополка, обработка, подкормка. И так вплоть до уборочной. 



Хозяйства Гродненской области приступили к севу сахарной свеклы

В Щучинском районе уже приступили к посеву того, без чего не обходится ни одно чаепитие, даже на самом высоком уровне. 
В Василишках к посеву сладкого корнеплода приступили сразу после ранних яровых. Кстати, гордость хозяйства, ведь урожай из года в год выше среднего по республике. Дело не только в механизации всех процессов - в использовании высокопроизводительных сортов свеклы и строгом соблюдении технологии возделывания. Все получится и в этом году, уверен механизатор Павел Грудинский. Кстати, эта уже его 18-я посевная. 
Главное, чтобы погода не подкачала. А уж за технологией и качеством, обещают аграрии, не постоим. Неслучайные люди в поле,  а значит,  урожай будет отменный.  

 
 
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Немалую роль в развитии регионов играет и эффективное ведение сельского хозяйства. Сейчас здесь активная фаза весенне-полевых работ. Ранними яровыми и...
 
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