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Хозяйства Гродненской области приступили к севу сахарной свеклы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посевная кампания в Беларуси: качественно и с соблюдением сроков Немалую роль в развитии регионов играет и эффективное ведение сельского хозяйства. Сейчас здесь активная фаза весенне-полевых работ. Ранними яровыми и...

Немалую роль в развитии регионов играет и эффективное ведение сельского хозяйства. Сейчас здесь активная фаза весенне-полевых работ. Ранними яровыми и зернобобовыми культурами уже засеяно более половины площадей от плана. Многие приступили к посеву льна и сахарной свеклы. Все для того, чтобы получить хороший урожай и быть с прибылью.Репортаж с полейДля аграриев сельхозпредприятия "Вендорож" горячая пора. Под яровой сев отвели в этом году 1800 гектаров. С неделю как в поле. Еще дней 10-12, говорит механизатор со стажем Николай Метлицкий, и справятся. В помощь отечественная техника и спутниковая навигация. Работа, замечает механизатор, до включенных фар - дотемна. Кстати, в поле почти вся династия. Сын Иван в паре километров от отца на подкормке озимых. Озимого рапса в этом году больше в полях, как и в целом озимых культур. Три тысячи гектаров в хозяйстве - большая часть наделов. Поэтому, говорят бригадиры, и переживали за их сохранность. Кипит работа и в хранилище зернотока. Готовят к посеву овес, ячмень, просо, семена трав и кукурузу. Кстати, под эту культуру отвели 1200 гектаров. Это и зерно, и свои корма для животноводства.Через неделю на этом поле появятся первые ростки. Затем прополка, обработка, подкормка. И так вплоть до уборочной.В Щучинском районе уже приступили к посеву того, без чего не обходится ни одно чаепитие, даже на самом высоком уровне.В Василишках к посеву сладкого корнеплода приступили сразу после ранних яровых. Кстати, гордость хозяйства, ведь урожай из года в год выше среднего по республике. Дело не только в механизации всех процессов - в использовании высокопроизводительных сортов свеклы и строгом соблюдении технологии возделывания. Все получится и в этом году, уверен механизатор Павел Грудинский. Кстати, эта уже его 18-я посевная.Главное, чтобы погода не подкачала. А уж за технологией и качеством, обещают аграрии, не постоим. Неслучайные люди в поле, а значит, урожай будет отменный.