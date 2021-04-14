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П. Миклашевич: Демократические основы избирательной системы Беларуси будут сохранены
14.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни активно работает комиссия. Так, сегодня на очередном заседании председатель Конституционного суда отметил, что демократические основы избирательной системы будут сохранены.
Всего же по изменению избирательной системы и проведению референдума от граждан поступило более 300 предложений. Среди них изменение возрастных цензов избирателей и введение предельного возраста для участия в выборах. Есть необходимость также снять некоторые ограничения для лиц, которые находятся под стражей до вынесения приговора судом.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Я прежде всего хотел бы отметить, что конституционные принципы избирательной системы, закрепленные в Конституции, соответствуют международным стандартам, закрепленным на уровне Организации Объединенных Наций, на европейском уровне в соответствующих актах. И поэтому все прошедшие выборы у нас основывались на конституционной основе, демократических принципах, дающих возможность нашим гражданам проявить и выразить свое свободное волеизъявление как при выборах депутатов в парламент, так и Президента Республики Беларусь".
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов: "Мы видим, что люди очень заинтересованы. Молодежь, старшее поколение - все абсолютно открыты, вносят предложения. Нам важно именно такое, демократичное, обсуждение Основного закона".
Более 300 предложений по изменению избирательной системы поступило от граждан
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На экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни...
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