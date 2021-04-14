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Более 300 предложений по изменению избирательной системы поступило от граждан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так П. Миклашевич: Демократические основы избирательной системы Беларуси будут сохранены На экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни...

На экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни активно работает комиссия. Так, сегодня на очередном заседании председатель Конституционного суда отметил, что демократические основы избирательной системы будут сохранены.Всего же по изменению избирательной системы и проведению референдума от граждан поступило более 300 предложений. Среди них изменение возрастных цензов избирателей и введение предельного возраста для участия в выборах. Есть необходимость также снять некоторые ограничения для лиц, которые находятся под стражей до вынесения приговора судом.. Тогда же и утвердили график собраний. Рассматривать предложения по изменению в Конституции положений избирательной системы будут дважды в месяц.