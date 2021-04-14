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П. Миклашевич: Демократические основы избирательной системы Беларуси будут сохранены

14.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни активно работает комиссия. Так, сегодня на очередном заседании председатель Конституционного суда отметил, что демократические основы избирательной системы  будут сохранены.

Всего же по изменению избирательной системы и проведению референдума от граждан поступило более 300 предложений. Среди них изменение возрастных цензов избирателей и введение предельного возраста для участия в выборах. Есть необходимость также снять некоторые ограничения для лиц, которые находятся под стражей до вынесения приговора судом. 

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Я прежде всего хотел бы отметить, что конституционные принципы избирательной системы, закрепленные в Конституции, соответствуют международным стандартам, закрепленным на уровне Организации Объединенных Наций, на европейском уровне в соответствующих актах. И поэтому все прошедшие выборы у нас основывались на конституционной основе, демократических принципах, дающих возможность нашим гражданам проявить и выразить свое свободное волеизъявление как при выборах депутатов в парламент, так и Президента Республики Беларусь".

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов: "Мы видим, что люди очень заинтересованы. Молодежь, старшее поколение - все абсолютно открыты, вносят предложения. Нам важно именно такое, демократичное, обсуждение Основного закона".

Более 300 предложений по изменению избирательной системы поступило от граждан

Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда же и утвердили график собраний. Рассматривать предложения по изменению в Конституции положений избирательной системы будут дважды в месяц.

 
 
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На экономические процессы в государстве оказывают определенное влияние и нормы, закрепленные в Основном законе страны. Над изменением его редакции в эти дни...
 
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