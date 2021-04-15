В Бресте на Гребном канале появится открытый скалодром

Источник материала: Tut.by

С 17 апреля на брестском Гребном канале заработает первый в городе открытый скалодром, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Высота объекта составляет 8 метров. На нем можно пройти 10 различных трасс, отличающихся своей сложностью — от 5а (новички) до 6с (спортсмены-любители).

Хоть скалодром и находится на открытом воздухе, планируется, что он будет работать круглый год.

В летнее время здесь будет спортивное скалолазание, а зимой — ледолазание и драй-тулинг (вид ледолазания не по ледяной поверхности, но с использованием ледолазного оборудования).