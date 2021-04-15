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В Бресте на Гребном канале появится открытый скалодром
15.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 17 апреля на брестском Гребном канале заработает первый в городе открытый скалодром, сообщает
Высота объекта составляет 8 метров. На нем можно пройти 10 различных трасс, отличающихся своей сложностью — от 5а (новички) до 6с (спортсмены-любители).
Хоть скалодром и находится на открытом воздухе, планируется, что он будет работать круглый год.
В летнее время здесь будет спортивное скалолазание, а зимой — ледолазание и драй-тулинг (вид ледолазания не по ледяной поверхности, но с использованием ледолазного оборудования).
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В летнее время здесь будет спортивное скалолазание, а зимой - ледолазание и драй-тулинг.
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