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В Бресте на Гребном канале появится открытый скалодром

15.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 17 апреля на брестском Гребном канале заработает первый в городе открытый скалодром, сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Высота объекта составляет 8 метров. На нем можно пройти 10 различных трасс, отличающихся своей сложностью — от 5а (новички) до 6с (спортсмены-любители).

Хоть скалодром и находится на открытом воздухе, планируется, что он будет работать круглый год.

В летнее время здесь будет спортивное скалолазание, а зимой — ледолазание и драй-тулинг (вид ледолазания не по ледяной поверхности, но с использованием ледолазного оборудования).

 
Теги: Брест
 
 
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В летнее время здесь будет спортивное скалолазание, а зимой - ледолазание и драй-тулинг.
 
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