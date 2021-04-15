Ставка рефинансирования, уловки мошенников, дачи под Минском и удивительная страховая выплата - все за вчера

Источник материала: Tut.by

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Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 8,5% годовых. Решение некоторые эксперты называют запоздалым. Что означает повышение ставки? Изучайте вопрос, а мы пока расскажем о главных событиях среды .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Виктор Бабарико заявил в суде о политической мотивированности своего дела и о невиновности себя и своих зампредов. Последние вину признали. А в чем именно они признавались в суде и как это было?

Правоохранительные органы задержали политолога, американского адвоката и лидера оппозиционной партии. Двоих из них — в Москве, как сообщили родственники задержанных. Что известно об этих людях и как наши спецслужбы могут задерживать белорусов в России ?

В Могилеве вынесли приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Суд признал их виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти.

Стачком «Гродно Азота» опубликовал письмо представителя Helm AG о приостановке сотрудничества с белорусским заводом. Вот что ответили на предприятии .

Александр Лукашенко был с визитом в Азербайджане, где встретился с коллегой Ильхамом Алиевым. На переговорах обсудилили много тем . Лукашенко заявил , что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Он пообещал рассказать «много чего хорошего» об этом, когда перестанет быть президентом.

В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС. Площадку для этого еще не выбрали, первую очередь хранилища возведут через 10 лет.

25-летнюю минчанку судят за оскорбление Ермошиной. Гособвинитель заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошиной в унизительном положении перед другими пользователями. Алевтина вину не признает .

Белорусский бизнесмен Алексей Олексин рассказал , для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.

Умер белорусский прозаик, автор букваря, прописей и книг для детей Анатолий Клышко. Также вчера стало известно о смерти известного советского и российского телеведущего Олега Марусева.