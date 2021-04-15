Ставка рефинансирования, уловки мошенников, дачи под Минском и удивительная страховая выплата - все за вчера

Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 8,5% годовых. Решение некоторые эксперты называют запоздалым. Что означает повышение ставки? Изучайте вопрос, а мы пока расскажем о главных событиях среды.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Минздрав временно запретил ввозить и продавать на территории Беларуси некоторые наименования косметики торговой марки NIVEA. Прошлись по столичным магазинам, посмотрели, осталась ли в продаже запрещенная продукция. Кстати, а что об этом думают покупатели?
Виктор Бабарико заявил в суде о политической мотивированности своего дела и о невиновности себя и своих зампредов. Последние вину признали. А в чем именно они признавались в суде и как это было?
В Могилеве вынесли приговорбрестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Суд признал их виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти.
Александр Лукашенко был с визитом в Азербайджане, где встретился с коллегой Ильхамом Алиевым. На переговорах обсудилили много тем. Лукашенко заявил, что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Он пообещал рассказать «много чего хорошего» об этом, когда перестанет быть президентом.
В Беларуси построятхранилище для отходов с БелАЭС. Площадку для этого еще не выбрали, первую очередь хранилища возведут через 10 лет.
25-летнюю минчанку судят за оскорбление Ермошиной. Гособвинитель заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошиной в унизительном положении перед другими пользователями. Алевтина вину не признает.
Белорусский бизнесмен Алексей Олексинрассказал, для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.
Умер белорусский прозаик, автор букваря, прописей и книг для детей Анатолий Клышко. Также вчера стало известно о смерти известного советского и российского телеведущего Олега Марусева.
Разведка США опубликовала доклад, в котором назвала угрозы этого года. Среди транснациональных угроз в документе названы пандемия COVID-19, изменение климата и загрязнение окружающей среды, торговля наркотиками и организованная преступность, миграция, мировой терроризм и многие другие. В документе упоминается и Беларусь.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
В 2009 году в Беларуси появился новый бренд одежды Mark Formelle, продукцию по достоинству оценили покупатели. Основатели бренда супруги Андрей Сериков и Светлана Сипарова рассказали, как развивался бизнес и о планах на будущее. «Мы хотели бы стать белорусской Zara в плане модели бизнеса, когда у тебя рядом и производство, и потребитель. Так ты можешь быстро реагировать на спрос», — говорят они.
Не пропустите это позитивное видео: история о 21-летнем парне и его маленькой дочке. Саша — отец-одиночка в декрете! Он не только успевает воспитывать дочь, но еще и учится в университете.
Три белоруски попали в популярную передачу «Женский стендап» на ТНТ. Девушки рассказали, как пришли в комедию, где учились и какие у них планы на будущее. «До выступления ты очень сильно волнуешься, но когда называют твое имя, уже просто идешь и делаешь, что можешь», — рассказала одна из девушек о первой съемке шоу.
После этого материала вам точно захочется побывать на уроке математики. Татьяна получила диплом учителя, но по специальности почти не работала. После декрета она занялась бизнесом, но ушла оттуда, когда узнала о проекте «Учитель для Беларуси». Женщина перевезла свою семью из столицы в Ляховичи и преподает детям математику, выбирая креативный подход. «Сегодня учитель конкурирует с Google. Надо признать, что школьники и без нас узнают, что такое синус и косинус. Наша задача — научить их анализировать, сопоставлять информацию, проверять ее и делать выводы», — говорит Татьяна.
За последние две недели четыре врача лишились работы. Их уход так или иначе связан с политической ситуацией в стране. Вот их истории.
Хорошая новость: маленькая белоруска София Жагунь получила укол самого дорогого препарата в мире, который должен остановить прогрессирующее генетическое заболевание.
Сделали новую подборку дач: в ней вы найдете отличные варианты на лето. Бонус: рядом находятся популярные места отдыха под Минском, например, комплекс «Линия Сталина», музей «Дудутки.
У Александра Mercedes S500 W222. Недавно с ним приключилась неприятность на парковке: пока владелец был в магазине, какой-то парень ударил в бампер его авто. Повреждения оказались несерьезными, но ремонт все же требовался. Мужчина обратился в страховую. Размер страхового возмещения его очень удивил.
Белоруска запустила уникальную платформу помощи бездомным животным. Ее замотивировала собственная история: в один момент на попечении девушки оказался десяток тяжело больных щенков. Валерия убедилась, что своевременная помощь может спасать жизни. А вот как сделать эту помощь прозрачной, технологичной и привлекательной для бизнеса?
Минутку посвятим здоровью. Гастроэнтеролог рассказала о симптомах панкреатита, о том, как понять, что болит именно поджелудочная железа, и как избежать этой болезни.
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию. Можно полистать фото из городов, в которых она побывала.
Кстати, нашли несколько объявлений о продаже «гаджетов» прошлого. Смотрите, сколько сейчас стоит техника, о которой мечтали люди в СССР. И еще немного ретро в современном мире: посмотрите, как на Тракторном заводчане после смены играют в городки. Красота! И напоследок снова просим вас быть бдительными: берегитесь мошенников, они очень изобретательны! Удачного дня, друзья!
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