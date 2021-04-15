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Ставка рефинансирования, уловки мошенников, дачи под Минском и удивительная страховая выплата - все за вчера

15.04.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 8,5% годовых. Решение некоторые эксперты называют запоздалым. Что означает повышение ставки? Изучайте вопрос, а мы пока расскажем о главных событиях среды.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Минздрав временно запретил ввозить и продавать на территории Беларуси некоторые наименования косметики торговой марки NIVEA. Прошлись по столичным магазинам, посмотрели, осталась ли в продаже запрещенная продукция. Кстати, а что об этом думают покупатели?


  • Виктор Бабарико заявил в суде о политической мотивированности своего дела и о невиновности себя и своих зампредов. Последние вину признали. А в чем именно они признавались в суде и как это было?

  • Правоохранительные органы задержали политолога, американского адвоката и лидера оппозиционной партии. Двоих из них — в Москве, как сообщили родственники задержанных. Что известно об этих людях и как наши спецслужбы могут задерживать белорусов в России?

  • В Могилеве вынесли приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову. Суд признал их виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти.

  • Стачком «Гродно Азота» опубликовал письмо представителя Helm AG о приостановке сотрудничества с белорусским заводом. Вот что ответили на предприятии.

  • Александр Лукашенко был с визитом в Азербайджане, где встретился с коллегой Ильхамом Алиевым. На переговорах обсудилили много тем. Лукашенко заявил, что Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Он пообещал рассказать «много чего хорошего» об этом, когда перестанет быть президентом.

  • В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС. Площадку для этого еще не выбрали, первую очередь хранилища возведут через 10 лет.

  • 25-летнюю минчанку судят за оскорбление Ермошиной. Гособвинитель заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошиной в унизительном положении перед другими пользователями. Алевтина вину не признает.

  • Белорусский бизнесмен Алексей Олексин рассказал, для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.

  • Умер белорусский прозаик, автор букваря, прописей и книг для детей Анатолий Клышко. Также вчера стало известно о смерти известного советского и российского телеведущего Олега Марусева.

  • Разведка США опубликовала доклад, в котором назвала угрозы этого года. Среди транснациональных угроз в документе названы пандемия COVID-19, изменение климата и загрязнение окружающей среды, торговля наркотиками и организованная преступность, миграция, мировой терроризм и многие другие. В документе упоминается и Беларусь.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • В 2009 году в Беларуси появился новый бренд одежды Mark Formelle, продукцию по достоинству оценили покупатели. Основатели бренда супруги Андрей Сериков и Светлана Сипарова рассказали, как развивался бизнес и о планах на будущее. «Мы хотели бы стать белорусской Zara в плане модели бизнеса, когда у тебя рядом и производство, и потребитель. Так ты можешь быстро реагировать на спрос», — говорят они.


  • Не пропустите это позитивное видео: история о 21-летнем парне и его маленькой дочке. Саша — отец-одиночка в декрете! Он не только успевает воспитывать дочь, но еще и учится в университете.
  • Три белоруски попали в популярную передачу «Женский стендап» на ТНТ. Девушки рассказали, как пришли в комедию, где учились и какие у них планы на будущее. «До выступления ты очень сильно волнуешься, но когда называют твое имя, уже просто идешь и делаешь, что можешь», — рассказала одна из девушек о первой съемке шоу.
  • После этого материала вам точно захочется побывать на уроке математики. Татьяна получила диплом учителя, но по специальности почти не работала. После декрета она занялась бизнесом, но ушла оттуда, когда узнала о проекте «Учитель для Беларуси». Женщина перевезла свою семью из столицы в Ляховичи и преподает детям математику, выбирая креативный подход. «Сегодня учитель конкурирует с Google. Надо признать, что школьники и без нас узнают, что такое синус и косинус. Наша задача — научить их анализировать, сопоставлять информацию, проверять ее и делать выводы», — говорит Татьяна.
  • За последние две недели четыре врача лишились работы. Их уход так или иначе связан с политической ситуацией в стране. Вот их истории.
  • Хорошая новость: маленькая белоруска София Жагунь получила укол самого дорогого препарата в мире, который должен остановить прогрессирующее генетическое заболевание.
  • Рэпер Серега дал интервью Дмитрию Гордону, где высказался об алкоголизме, личной жизни и ситуации в Беларуси. Тем временем Анжелика Агурбаш прокомментировала ситуацию со «Славянским базаром». И еще немного новостей из жизни звезд шоу-бизнеса: Настя Каменских показала фото, на которых она запечатлена в разные годы в разном весе, а Валерий Меладзе вновь стал отцом.
  • Сделали новую подборку дач: в ней вы найдете отличные варианты на лето. Бонус: рядом находятся популярные места отдыха под Минском, например, комплекс «Линия Сталина», музей «Дудутки.
  • У Александра Mercedes S500 W222. Недавно с ним приключилась неприятность на парковке: пока владелец был в магазине, какой-то парень ударил в бампер его авто. Повреждения оказались несерьезными, но ремонт все же требовался. Мужчина обратился в страховую. Размер страхового возмещения его очень удивил.
  • Белоруска запустила уникальную платформу помощи бездомным животным. Ее замотивировала собственная история: в один момент на попечении девушки оказался десяток тяжело больных щенков. Валерия убедилась, что своевременная помощь может спасать жизни. А вот как сделать эту помощь прозрачной, технологичной и привлекательной для бизнеса?
  • Минутку посвятим здоровью. Гастроэнтеролог рассказала о симптомах панкреатита, о том, как понять, что болит именно поджелудочная железа, и как избежать этой болезни.

О СПОРТЕ

  • Четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов: «Реал» выбил «Ливерпуль», «Манчестер Сити» разобрался с «Боруссией».
  • Динара Алимбекова вошла в топ-10 биатлонисток по призовым, заработанным за сезон.
  • Белорусская гимнастка Мелитина Станюта умудряется путешествовать даже в пандемию. Можно полистать фото из городов, в которых она побывала.


Все новости среды, 14 апреля

Кстати, нашли несколько объявлений о продаже «гаджетов» прошлого. Смотрите, сколько сейчас стоит техника, о которой мечтали люди в СССР. И еще немного ретро в современном мире: посмотрите, как на Тракторном заводчане после смены играют в городки. Красота! И напоследок снова просим вас быть бдительными: берегитесь мошенников, они очень изобретательны! Удачного дня, друзья!

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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