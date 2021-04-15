Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Началась продажа билетов на скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

"Открыта продажа билетов на "Ласточку" Москва - Минск! Купить билеты можно на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

Согласно информации компании в приложении по продаже билетов, цены начинаются от 1428 российских рублей (около 49,32 белорусского рубля – Sputnik).

Первый поезд отправится в путь уже 30 апреля. Ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию:

№ 717/722 отправление в 6:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске),

№ 721/718: отправление в 16:00 и прибытие в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

По информации Российских железных дорог, время в пути составит около семи часов. Поезд будет ходить в комплектации "Премиум" и состоять из пяти вагонов. Таким образом, будут доступны обслуживание в формате "бизнес" и "эконом".

В поездах предусмотрены все необходимые функции для пассажиров с ограниченными возможностями. В настоящее время пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.