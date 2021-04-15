ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бело-красную стелу на границе Брестской и Гомельской областей перекрасили

15.04.2021 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Раньше ее красили в бело-красные цвета, теперь — нет, заметил The Village.



Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит» из Микашевичей. И при этом полностью ее перекрасили: если раньше слова «Брестская область» были белыми на красном фоне, то теперь стали белыми на синем.

Заодно перекрасили надпись «Лунинецкий район» и добавили гербы района и области.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Раньше ее красили в бело-красные цвета, теперь - нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-чиновников и директора из Бобруйска осудили за взятки. Какие сроки дал суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by