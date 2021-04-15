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Бело-красную стелу на границе Брестской и Гомельской областей перекрасили
15.04.2021 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Раньше ее красили в бело-красные цвета, теперь — нет,
Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит» из Микашевичей. И при этом полностью ее перекрасили: если раньше слова «Брестская область» были белыми на красном фоне, то теперь стали белыми на синем.
Заодно перекрасили надпись «Лунинецкий район» и добавили гербы района и области.
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На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Раньше ее красили в бело-красные цвета, теперь - нет.
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