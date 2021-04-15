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Экс-чиновников и директора из Бобруйска осудили за взятки. Какие сроки дал суд
15.04.2021 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд признал виновными в получении взяток бобруйских экс-чиновников: первого зампредседателя Бобруйского горисполкома Олега Ковеля и гендиректора «Бобруйскжилкомхоза» Петра Яроша. В передаче им взяток виновным признан директор ОДО «Бобруйскстройстиль» Дмитрий Петровский,
Бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель и экс-гендиректор «Бобруйскжилкомхоза» Петр Ярош получили по 6 лет заключения в колонии усиленного режима. Во время процесса они находились под домашним арестом, потому были взяты под стражу в зале суда.
Признанный взяткодателем их кум, директор «Бобруйскстройстиля» Дмитрий Петровский приговорен к 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он из-под домашнего ареста освобожден под подписку о невыезде.
Помимо основного наказания, судья суда Октябрьского района Могилева Наталья Крашкина назначила фигурантам и дополнительное. Так, Петровский должен выплатить 300 базовых величин штрафа (8700 рублей) и ему на 3 года запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
2 апреля 2021 года суд Бобруйска и Бобруйского района уже приговорил Петровского к двум годам «домашней химии» по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). Это наказание было поглощено новым приговором.
Как незаконное обогащение с Ковеля взыскано более 15 тыс. рублей, с Яроша — свыше 33 тыс. рублей. Бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкома и экс-гендиректор УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» также не смогут занимать определенные должности в течение 5 лет.
Судья вынесла в отношении Ковеля и Яроша то наказание, которое запрашивал гособвинитель. В отношении Петровского прокурор настаивал на двух годах колонии общего режима.
Как сообщили корреспонденту «Магілёўскага рэгіёна» сразу по окончании заседания Олег Ковель и Петр Ярош, они намерены обжаловать приговор, поскольку считают его несправедливым. В свою очередь адвокат Петровского Сергей Жабченко говорит, что его подзащитный вряд ли будет обжаловать судебный вердикт.
Судебное слушание по делу Ковеля, Яроша и Петровского длилось с июня 2020 года. На одном из последних заседаний прокурор незначительно изменил содержание обвинения, при этом оставив прежними вмененные статьи.
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Петр Ярош и Олег Ковель были взяты под стражу в зале суда. Они собираются обжаловать приговор.
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