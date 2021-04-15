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От 49 до 136 рублей. В Беларуси началась продажа билетов на скоростные поезда «Ласточка» до Москвы

15.04.2021 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля между Минском и Москвой начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Время в пути составит менее 7 часов. Сегодня, 15 апреля, началась продажа билетов, сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: пресс-центр РЖД

В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля, в 16.00. Поезда «Ласточка» будут курсировать между Минском и Москвой в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении.

Пассажирам будут предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в одном из вагонов), эконом- и базовый классы.

Стоимость проезда по маршруту Минск — Москва, а также в обратном направлении на местах бизнес-класса составляет 136,14 рубля. В перечень дополнительных сервисов для пассажиров данного класса входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.

Стоимость проезда по маршруту Минск — Москва, а также в обратном направлении в вагоне № 1 (базовый класс) составляет 49,38 рубля и в вагонах № 2−5 (экономкласс) — 50,21 рубля. Пассажиры экономкласса получат доступ к мультимедийному порталу «Попутчик», плата за который включена в цену билета. Информационно-развлекательная система содержит видеоконтент, печатные издания, аудиокниги и музыку.

Также все пассажиры поезда смогут купить чай и товары за безналичный расчет по банковским картам. Наличный расчет возможен только в российских рублях.

Поезд оснащен системой кондиционирования воздуха. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств. В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, время в пути на «Ласточке» составит всего 6 часов 50 минут, тогда как в обычном поезде тот же путь занимает от 8 до 11 часов.

Проезд в «Ласточках» предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Также чтобы попасть на поезд, необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства — члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
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В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля в 16.00. Поезда «Ласточка» будут курсировать между Минском и Москвой в комплектации «Премиум» в...
 
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