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Власти сделают еще три участка белорусских дорог платными

15.04.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За ближайшую пятилетку в ходе госпрограммы «Дороги Беларуси» протяженность платных дорог в стране увеличится почти на 172 километра. Чиновники сделают еще три участка платными. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Совмина №212 от 9 апреля утверждена государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 года, в соответствии с которой до 2026 года еще три участка белорусских дорог станут платными.

Взимать оплату планируется на следующих дорогах:

  • участок Орша-Витебск дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута);
  • участок Речица-Калинковичи дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин;
  • участок Слуцк – Радково дороги Р-23 Минск – Микашевичи.

Последний из перечисленных участков на данный момент реконструируется, а часть дороги М-10 от Речицы до Калинковичей тоже будет отремонтирована в рамках государственно-частного партнерства.

Таким образом суммарная протяженность платных дорог страны увеличится с 1786 км до 1957,8 км. В связи с этим власти планируют, что в 2021-2025 года республиканский бюджет получит от взимания платы за дороги чуть больше 1,8 млрд рублей.

Отметим, плата за дороги в Беларуси взымается за транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны (кроме освобожденного транспорта).

Напомним, с 1 января текущего года вместо госпошлины в Беларуси введен налог на транспортные средства. Налог обязаны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Размер налога зависит от веса транспортного средства и реального срока владения им. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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За ближайшую пятилетку в ходе госпрограммы «Дороги Беларуси» протяженность платных дорог в стране увеличится почти на 172 километра. Чиновники сделают еще три...
 
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