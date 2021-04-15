Власти сделают еще три участка белорусских дорог платными

За ближайшую пятилетку в ходе госпрограммы «Дороги Беларуси» протяженность платных дорог в стране увеличится почти на 172 километра. Чиновники сделают еще три участка платными. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Совмина №212 от 9 апреля утверждена государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 года, в соответствии с которой до 2026 года еще три участка белорусских дорог станут платными.

Взимать оплату планируется на следующих дорогах:

участок Орша-Витебск дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута);

участок Речица-Калинковичи дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин;

участок Слуцк – Радково дороги Р-23 Минск – Микашевичи.

Последний из перечисленных участков на данный момент реконструируется, а часть дороги М-10 от Речицы до Калинковичей тоже будет отремонтирована в рамках государственно-частного партнерства.

Таким образом суммарная протяженность платных дорог страны увеличится с 1786 км до 1957,8 км. В связи с этим власти планируют, что в 2021-2025 года республиканский бюджет получит от взимания платы за дороги чуть больше 1,8 млрд рублей.

Отметим, плата за дороги в Беларуси взымается за транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны (кроме освобожденного транспорта).