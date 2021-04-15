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В Минске заканчивается отопительный сезон
15.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. С завтрашнего дня батареи отключат в административных зданиях и на производствах. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
Дома, детсады, школы и соцобъекты еще некоторое время будут отапливаться. Решение об окончательном завершении отопительного сезона городские власти примут с учетом погоды.
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Жилые дома, детские сады, школы и социальные объекты столицы еще некоторое время будут отапливаться.
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