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Национальный художественный музей меняет график работы

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Национальный художественный меняет свой график работы. Теперь изучать шедевры можно на 2 часа дольше. Каждый четверг посетители смогут прогуливаться по коридорам музея до 9 вечера. В это время искусствоведы будут вести тематические экскурсии по экспозициям, а со следующего четверга - 22 апреля - в главной галерее коллектив Apple Tea "даст джазу". Это авторский музыкальный сет в живом звуке. Такой режим работы будет до 1 июня. 
 
 
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Национальный художественный меняет свой график работы. Теперь изучать шедевры можно на 2 часа дольше. Каждый четверг посетители смогут прогуливаться по коридорам...
 
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