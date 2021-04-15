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Национальный художественный музей меняет график работы
15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНациональный художественный меняет свой график работы. Теперь изучать шедевры можно на 2 часа дольше. Каждый четверг посетители смогут прогуливаться по коридорам музея до 9 вечера. В это время искусствоведы будут вести тематические экскурсии по экспозициям, а со следующего четверга - 22 апреля - в главной галерее коллектив Apple Tea "даст джазу". Это авторский музыкальный сет в живом звуке. Такой режим работы будет до 1 июня.
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Национальный художественный меняет свой график работы. Теперь изучать шедевры можно на 2 часа дольше. Каждый четверг посетители смогут прогуливаться по коридорам...
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