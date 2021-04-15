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Воздух в Минске стал чище

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во всем мире отмечают Международный день экологических знаний Сегодня во всем мире отмечают Международный день экологических знаний. В Беларуси вопросу состояния окружающей среды уделяется большое внимание, а экологическая...

Сегодня во всем мире отмечают Международный день экологических знаний. В Беларуси вопросу состояния окружающей среды уделяется большое внимание, а экологическая обстановка в нашей стране в последние десятилетия улучшается.Количество выбросов в атмосферный воздух в столице снизилось более чем на 12 %. Такое улучшение экологии зависит от многих факторов. Развитие велодвижения и строительство метро, использование водителями качественного моторного топлива, а также рост числа пассажиров общественного транспорта. К слову, около 40 % автопарка столицы - это электротехника. Т. е. троллейбусы, электробусы, трамваи.Контролируют и состояние поверхностных вод. В ближайшее время в Минске запланирована реконструкция очистных сооружений. Экопроект планируют реализовать до 2025 года.