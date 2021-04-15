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Во всем мире отмечают Международный день экологических знаний

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во всем мире отмечают Международный день экологических знаний. В Беларуси вопросу состояния окружающей среды уделяется большое внимание, а экологическая обстановка в нашей стране  в последние десятилетия улучшается.

Воздух в Минске стал чище

Количество выбросов в атмосферный воздух в столице снизилось более чем на 12 %. Такое улучшение экологии зависит от многих факторов. Развитие велодвижения и строительство метро, использование водителями качественного моторного топлива, а также рост числа пассажиров общественного транспорта. К слову, около 40 % автопарка столицы - это электротехника. Т. е. троллейбусы, электробусы, трамваи.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Если сравнивать нашу столицу с другими столицами Европы, то можно сказать, что по системе качества атмосферного воздуха "Каперникус", которая применяется в Европе, где единица - это хорошее качество воздуха, 5 - плохое качество, то Минск находится на передовых позициях: у нас, как правило, это значение равно единице. В Риме, Варшаве этот показатель - 2 либо 3. В Милане - 3, а в Москве доистгает 4".

Контролируют и состояние поверхностных вод. В ближайшее время в Минске запланирована реконструкция очистных сооружений. Экопроект планируют реализовать до 2025 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во всем мире отмечают Международный день экологических знаний. В Беларуси вопросу состояния окружающей среды уделяется большое внимание, а экологическая...
 
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