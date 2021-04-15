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ГАИ Минска проводит уроки безопасности для детей и их родителей
15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравильность перевозки детей в автотранспорте - в центре внимания столичной ГАИ. Совместно с общественными организациями проводят уроки безопасности в школах для детей и их родителей. Автолюбителям объясняют, как правильно выбрать бустер или удерживающее кресло согласно росту и возрасту ребёнка, а также напоминают соответствующие пункты ПДД.
Безопасность на дорогеКроме того, за перевозкой несовершеннолетних следят и инспекторы ДПС - на дорогах столицы проводят рейдовые мероприятия. С водителями проводят профилактические беседы и дают полезные рекомендации.
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Правильность перевозки детей в автотранспорте - в центре внимания столичной ГАИ. Совместно с общественными организациями проводят уроки безопасности в школах ...
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