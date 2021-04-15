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ГАИ Минска проводит уроки безопасности для детей и их родителей

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правильность перевозки детей в автотранспорте - в центре внимания столичной ГАИ. Совместно с общественными организациями проводят уроки безопасности в школах  для детей и их родителей. Автолюбителям объясняют, как правильно выбрать бустер или удерживающее кресло согласно росту и возрасту ребёнка, а также напоминают соответствующие пункты ПДД. 

Безопасность на дороге

Кроме того, за перевозкой несовершеннолетних следят и инспекторы ДПС - на дорогах столицы проводят рейдовые мероприятия. С водителями проводят профилактические беседы и дают полезные рекомендации. 

 
 
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Правильность перевозки детей в автотранспорте - в центре внимания столичной ГАИ. Совместно с общественными организациями проводят уроки безопасности в школах ...
 
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