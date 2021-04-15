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Конгресс Европейской организации высших органов аудита обсудил план на ближайшие годы

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стратегический план Европейской организации высших органов аудита на ближайшие годы обсудили в ходе XI Международного конгресса. Мероприятие прошло накануне в формате видеоконференции. Участие приняли председатель КГК Беларуси Василий Герасимов, руководители высших органов аудита и представители международных организаций. Рассмотрели отчеты о деятельности организации за последние 3 года. Отметим, форум проходит раз в 3 года. Комитет госконтроля нашей страны активно участвует в деятельности рабочих групп. В частности, в начале года завершили международный аудит предупреждения и ликвидации последствий наводнений. КГК принимал участие и в проверке защиты от загрязнения реки Западный Буг. Сейчас ведомство  совместно с представителями из Венгрии, Словакии и Польши занимается параллельным аудитом эффективности защиты населения от инфекционных заболеваний.
 
 
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Стратегический план Европейской организации высших органов аудита на ближайшие годы обсудили в ходе XI Международного конгресса. Мероприятие прошло накануне в...
 
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