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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конгресс Европейской организации высших органов аудита обсудил план на ближайшие годы Стратегический план Европейской организации высших органов аудита на ближайшие годы обсудили в ходе XI Международного конгресса. Мероприятие прошло накануне в...

Стратегический план Европейской организации высших органов аудита на ближайшие годы обсудили в ходе XI Международного конгресса. Мероприятие прошло накануне в формате видеоконференции. Участие приняли председатель КГК Беларуси Василий Герасимов, руководители высших органов аудита и представители международных организаций. Рассмотрели отчеты о деятельности организации за последние 3 года. Отметим, форум проходит раз в 3 года. Комитет госконтроля нашей страны активно участвует в деятельности рабочих групп. В частности, в начале года завершили международный аудит предупреждения и ликвидации последствий наводнений. КГК принимал участие и в проверке защиты от загрязнения реки Западный Буг. Сейчас ведомство совместно с представителями из Венгрии, Словакии и Польши занимается параллельным аудитом эффективности защиты населения от инфекционных заболеваний.