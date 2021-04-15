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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прощание с Леонидом Борткевичем состоится в Белгосфилармонии Последние овации сегодня прозвучат в честь заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича. Солист легендарного ансамбля "Песняры" ушел из жизни 13 апреля. Ему был 71...

Последние овации сегодня прозвучат в честь заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича. Солист легендарного ансамбля "Песняры" ушел из жизни 13 апреля. Ему был 71 год. Леонид Борткевич по праву считается золотым голосом знаменитого на весь мир коллектива. "Березовый сок", "Вероника", "Белоруссия" - с этими песнями не расстаются уже несколько поколений. Прощание с артистом пройдет сегодня с 10 до 13 часов в Белгосфилармонии. Затем тело песняра предадут земле на Восточном кладбище.