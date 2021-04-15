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Прощание с Леонидом Борткевичем состоится в Белгосфилармонии

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последние овации сегодня прозвучат в честь заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича. Солист легендарного ансамбля "Песняры"  ушел из жизни 13 апреля. Ему был 71 год. Леонид Борткевич по праву считается золотым голосом знаменитого на весь мир коллектива. "Березовый сок", "Вероника", "Белоруссия" - с этими песнями не расстаются уже несколько поколений. Прощание с артистом пройдет сегодня с 10 до 13 часов в Белгосфилармонии. Затем тело песняра предадут земле на Восточном кладбище. 
 
 
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Последние овации сегодня прозвучат в честь заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича. Солист легендарного ансамбля "Песняры"  ушел из жизни 13 апреля. Ему был 71...
 
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