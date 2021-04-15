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Белорусские блогеры увидели, как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии
15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Во время пресс-тура по Гомельской области его участники побывали в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Гости посетили экспериментальную конеферму, где разводят племенных лошадей. Блогеры побывали в музее заповедника, а также ознакомились с работой лаборатории научной части заповедника.
Завершится пресс-тур белорусских блогеров сегодня посещением PНПЦ радиационной медицины и экологии человека. Центр является головной организацией по оказанию специализированной медпомощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС.
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Как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Во время пресс-тура по Гомельской области его...
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