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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские блогеры увидели, как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии Как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Во время пресс-тура по Гомельской области его...

Как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Во время пресс-тура по Гомельской области его участники побывали в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Гости посетили экспериментальную конеферму, где разводят племенных лошадей. Блогеры побывали в музее заповедника, а также ознакомились с работой лаборатории научной части заповедника.Завершится пресс-тур белорусских блогеров сегодня посещением PНПЦ радиационной медицины и экологии человека. Центр является головной организацией по оказанию специализированной медпомощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС.