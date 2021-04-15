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ОАЦ: обеспечение защиты информации - ключевая процедура в сфере госбезопасности

15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Переход госорганов и организаций на использование технологий облачных вычислений, соблюдение законодательства в сфере телекоммуникаций и информационная безопасность. Эти темы были в центре внимания участников регионального семинара в Гродно. Встречу с представителями госсектора региона  организовал Оперативно-аналитический центр при Президенте. Обеспечение защиты информации - ключевая процедура в сфере госбезопасности. Для этого в стране создан проект "Государственное облако", который открыл для госучреждений широкие возможности по использованию облачных технологий.

Сергей Прокопов, заместитель гендиректора СООО "Белорусские облачные технологии": "Мы разработали типовое решение, которое реализуется в виде сервисов республиканской облачной платформы. И в нашем центре обработки данных эти сведения хранятся безопасно и защищенно. Задача наша была сделать так, чтобы эти технологии были доступны. Сегодня, завтра западная площадка отключила хостинг и появилась проблема у госорганов и организаций. В этом плане мы обеспечиваем сохранность данных в стране".

Сегодня уже более 500 госорганов и организаций осуществили поэтапный переход на использование республиканской облачной платформы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Переход госорганов и организаций на использование технологий облачных вычислений, соблюдение законодательства в сфере телекоммуникаций и информационная...
 
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