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Добровольные дружины и волонтеры помогают милиции Минской области обеспечивать порядок на улицах
15.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT428 добровольных дружин и около 3,5 тысячи волонтеров помогают милиции Минской области обеспечивать покой и порядок на улицах. Добровольные дружины действуют на базе различных организаций. Дружинники участвуют в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержании опасных преступников.
Желающих попасть в ряды волонтеров много, но есть критерии отбора, в первую очередь это возраст и, конечно, без криминального прошлого.
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428 добровольных дружин и около 3,5 тысячи волонтеров помогают милиции Минской области обеспечивать покой и порядок на улицах. Добровольные дружины действуют на...
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