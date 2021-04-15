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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добровольные дружины и волонтеры помогают милиции Минской области обеспечивать порядок на улицах 428 добровольных дружин и около 3,5 тысячи волонтеров помогают милиции Минской области обеспечивать покой и порядок на улицах. Добровольные дружины действуют на...

428 добровольных дружин и около 3,5 тысячи волонтеров помогают милиции Минской области обеспечивать покой и порядок на улицах. Добровольные дружины действуют на базе различных организаций. Дружинники участвуют в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержании опасных преступников.Желающих попасть в ряды волонтеров много, но есть критерии отбора, в первую очередь это возраст и, конечно, без криминального прошлого.