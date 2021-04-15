В Минске завершается отопительный сезон. Но не везде

Источник материала: Tut.by

В Минске завершают отопительный сезон в административных зданиях и на производствах, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отопление в административных зданиях и на производствах начнут отключать 16 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании Мингорисполкома.

При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят. Сроки отключения отопления для этих категорий потребителей будут зависеть от погоды.

Ранее в Мингорисполкоме рассказывали , что отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд составляет 8°C и выше.