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В Минске завершается отопительный сезон. Но не везде

15.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске завершают отопительный сезон в административных зданиях и на производствах, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отопление в административных зданиях и на производствах начнут отключать 16 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании Мингорисполкома.

При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят. Сроки отключения отопления для этих категорий потребителей будут зависеть от погоды.

Ранее в Мингорисполкоме рассказывали, что отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд составляет 8°C и выше.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят.
 
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