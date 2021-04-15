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В Минске завершается отопительный сезон. Но не везде
15.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске завершают отопительный сезон в административных зданиях и на производствах,
Отопление в административных зданиях и на производствах начнут отключать 16 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании Мингорисполкома.
При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят. Сроки отключения отопления для этих категорий потребителей будут зависеть от погоды.
Ранее в Мингорисполкоме
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При этом в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах тепло оставят.
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