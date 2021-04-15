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Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам распространения сведений о частной жизни

15.04.2021 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Центрального района Минска возбудила два уголовных дела в отношении неизвестных, которые разместили сведения о частной жизни директора одного из учреждений образования и сотрудников ГУБОПиК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

Согласно материалам, неустановленные лица разместили в телеграм-каналах «Черная книга Беларуси» и BYPOL «для всеобщего обозрения сведения о частной жизни директора одного из учреждений образования Центрального района Минска и сотрудников ГУБОПиК МВД Республики Беларусь без их согласия».

В прокуратуре отметили, что указанные сведения составляли личную тайну потерпевших, а поскольку они стали доступны для прочтения, это повлекло причинение вреда их правам, свободам и законным интересам.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни) УК Беларуси. В качестве наказания предусмотрены общественные работы, штраф или арест. Расследованием займется Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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В прокуратуре отметили, что указанные сведения составляли личную тайну потерпевших, а поскольку они стали доступны для прочтения, это повлекло причинение вреда их...
 
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