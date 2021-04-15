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Мужа задержанной активистки «Звена» Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. В семье пятеро детей
15.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужа задержанной полторы недели назад активистки Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. Об этом
Украинского правозащитника Владимира Яворского, мужа задержанной белорусской активистки Татьяны Гацура-Яворской, обязали покинуть нашу страну в трехдневный срок. Как сообщается, сегодня, 15 апреля, женщине должны предъявить официальные обвинения или выпустить из-под стражи. У пары есть пятеро совместных детей.
TUT.BY не удалось связаться с Владимиром Яворским — его номера телефонов отключены.
Напомним, 5 апреля были
На следующий день у родственников задержанных
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Мужа задержанной активистки «Звена» Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. В семье пятеро детей
Украинский правозащитник Владимир Яворский должен покинуть нашу страну в трехдневный срок.
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