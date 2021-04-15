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Мужа задержанной активистки «Звена» Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. В семье пятеро детей

15.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужа задержанной полторы недели назад активистки Татьяны Гацура-Яворской высылают из Беларуси. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» со ссылкой на телеканал «Белсат».


Фото из Facebook / Volodymyr Yavorskyy

Украинского правозащитника Владимира Яворского, мужа задержанной белорусской активистки Татьяны Гацура-Яворской, обязали покинуть нашу страну в трехдневный срок. Как сообщается, сегодня, 15 апреля, женщине должны предъявить официальные обвинения или выпустить из-под стражи. У пары есть пятеро совместных детей.

TUT.BY не удалось связаться с Владимиром Яворским — его номера телефонов отключены.

Напомним, 5 апреля были задержаны организаторы выставки о медиках «Машина дышит, а — я нет» Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская, которые также являются активистками «Звена», и еще один член организации Юлия Семенченко. По информации близких, все они были помещены в изолятор, в их квартирах, а также в офисе «Звена» прошли обыски, при этом изымалась техника.

На следующий день у родственников задержанных появилась информация, что они могут обвиняться в финансировании массовых беспорядков.

 
 
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Украинский правозащитник Владимир Яворский должен покинуть нашу страну в трехдневный срок.
 
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