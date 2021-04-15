В Витебске осудили россиянина, ограбившего ювелирный магазин и обчищавшего дома

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске приговорил к 6 годам колонии и штрафу почти в 1,8 тысячи рублей 30-летнего россиянина, который ограбил ювелирный магазин в областном центре, а также обворовывал дома, сообщает суд.



Фото: пресс-служба СК

Вечером 27 ноября 2020 года мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути теряя награбленное. Продавец в это время нажала тревожную кнопку.

Мужчина пытался похитить 25 изделий из золота на сумму более 113 тысяч рублей. На месте происшествия нашли 17 потерянных им украшений, а грабителю досталась добыча на 32,5 тысячи рублей.

Кроме этого, с 20 по 30 ноября мужчина проник в семь домов в Витебской области, откуда украл имущество на более чем 1900 рублей. Иногда он похищал одежду и переодевался прямо на месте, оставляя свои вещи.

Суд признал россиянина виновным в кражах и покушении на грабеж. Он получил 6 лет колонии усиленного режима и штраф в 60 базовых величин (1740 рублей). В пользу одной из потерпевших, которая заявила иск, взыскано 820 рублей.