ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске осудили россиянина, ограбившего ювелирный магазин и обчищавшего дома

15.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске приговорил к 6 годам колонии и штрафу почти в 1,8 тысячи рублей 30-летнего россиянина, который ограбил ювелирный магазин в областном центре, а также обворовывал дома, сообщает суд.


Фото: пресс-служба СК

Вечером 27 ноября 2020 года мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути теряя награбленное. Продавец в это время нажала тревожную кнопку.

Мужчина пытался похитить 25 изделий из золота на сумму более 113 тысяч рублей. На месте происшествия нашли 17 потерянных им украшений, а грабителю досталась добыча на 32,5 тысячи рублей.

Кроме этого, с 20 по 30 ноября мужчина проник в семь домов в Витебской области, откуда украл имущество на более чем 1900 рублей. Иногда он похищал одежду и переодевался прямо на месте, оставляя свои вещи.

Суд признал россиянина виновным в кражах и покушении на грабеж. Он получил 6 лет колонии усиленного режима и штраф в 60 базовых величин (1740 рублей). В пользу одной из потерпевших, которая заявила иск, взыскано 820 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 27 ноября 2020 года мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил у продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дело о «Жыве Беларусь» в суде Сморгони: почти 4 тысячи рублей штрафов, 64 суток для 10 человек и «уголовка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by