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В Витебске осудили россиянина, ограбившего ювелирный магазин и обчищавшего дома
15.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске приговорил к 6 годам колонии и штрафу почти в 1,8 тысячи рублей 30-летнего россиянина, который
Вечером 27 ноября 2020 года мужчина
Мужчина пытался похитить 25 изделий из золота на сумму более 113 тысяч рублей. На месте происшествия нашли 17 потерянных им украшений, а грабителю досталась добыча на 32,5 тысячи рублей.
Кроме этого, с 20 по 30 ноября мужчина проник в семь домов в Витебской области, откуда украл имущество на более чем 1900 рублей. Иногда он похищал одежду и переодевался прямо на месте, оставляя свои вещи.
Суд признал россиянина виновным в кражах и покушении на грабеж. Он получил 6 лет колонии усиленного режима и штраф в 60 базовых величин (1740 рублей). В пользу одной из потерпевших, которая заявила иск, взыскано 820 рублей.
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Вечером 27 ноября 2020 года мужчина зашел в ювелирный магазин в Витебске и попросил у продавца показать подставку с золотыми изделиями. Он схватил ее и убежал, по пути...
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