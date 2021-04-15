Дело о «Жыве Беларусь» в суде Сморгони: почти 4 тысячи рублей штрафов, 64 суток для 10 человек и «уголовка»

Источник материала: Tut.by

В суде Островецкого района два месяца рассматривали административные дела в отношении сморгонцев, которые 18 февраля были в здании Сморгонского суда, когда там в коридоре кто-то крикнул «Жыве Беларусь». В итоге к штрафам и суткам приговорены 10 сморгонцев, а по факту лозунга возбуждено уголовное дело, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: предоставлено жителями Сморгони

Напомним, в Сморгони 18 февраля вынесли приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инессе Марковой. Их обвиняли по уголовной статье «Клевета».

Руслан Валюк был приговорен к двум годам «химии», Инесса Маркова — к двум годам так называемой домашней химии.

А после объявления приговора кто-то в коридоре выкрикнул : «Жыве Беларусь!». Это услышала председатель суда Людмила Петрова. Дежурному милиционеру запретили выпускать людей из здания суда. Часть людей, говорили местные, успели выйти в окно. Некоторых все же в тот день забрали в отделение милиции, но потом отпустили. Однако на следующий день, в пятницу, на 72 часа задержали пять человек. Их отпустили вечером в понедельник, а протоколы отправили на доработку.

В итоге административные дела по решению областного суда были переданы в суд Островецкого района. Судебные заседания проходили на протяжении двух месяцев.

За это время было осуждено 10 жителей Сморгони. Так, Наталью Путырскую оштрафовали на 870 рублей (30 базовых), Нину Шиш также на 30 базовых, Людмилу Сульжицкую арестовали на 10 суток, Евгения Новикова — на 12, Сергея Трая — на 15 суток, на столько же — Евгения Мацкевича, Илью Петунова — на двое суток. Руслана Валюка, который до этого был осужден по уголовному делу, арестовали на 10 суток. Его мать — Марту Валюк оштрафовали на 50 базовых величин — 1450 рублей. Женщина 18 февраля пришла на судебное заседание, чтобы поддержать сына.

Андрея Маркова — брата Инессы Марковой — оштрафовали на 580 рублей.

Наталью Ковель оправдали.

Также по делу «Жыве Беларусь» задерживался и Ромуальд Улан. Позже бывшего владельца и главреда «Новой газеты Сморгони» отправили в Гомель на «химию»: его ранее осудили по делу о клевете на милиционеров.

За два месяца после инцидента в суде Илью Петунова депортировали, так как он гражданин России. До этого был депортирован в Литву и его сын Тимофей.

Что касается уголовного дела по лозунгу «Жыве Беларусь», то как написал на своей странице в Facebook местный правозащитник Алесь Дергачев, следствием не установлен человек, который крикнул фразу в фойе суда.