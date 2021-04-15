В Бобруйске семья похоронила мужчину - а через пару недель не нашла там могилы. Гроб кто-то перенес

Источник материала: Tut.by

9 марта бобруйчанка Лариса (имя изменено по ее просьбе, все данные есть в редакции) похоронила на кладбище в Ломах своего 58-летнего мужа — а через 2,5 недели на месте могилы увидела ровную площадку. Оказалось, без ее ведома гроб перезахоронили, новая могила супруга нашлась неподалеку. Женщина обратилась в милицию, приезжали представители СК. TUT.BY попробовал разобраться, что произошло.





Вдова просит не называть фамилию покойного, так как ее пожилая свекровь ничего не знает о случившемся.

— Ей после смерти сына было настолько плохо, что даже на кладбище в день похорон поехать не смогла. Боюсь, что вся эта ситуация с перезахоронением ее доведет, — говорит женщина.

Супруг Ларисы умер от сердечного приступа. На следующий день после похорон вдова была на кладбище, потом приезжала на 9 дней. Могилу навещали дети, родственники, друзья — и все они видели, что она находилась во втором ряду от дороги.

— 27 марта я снова поехала на кладбище — но могилу мужа не нашла. Вместо нее — ровная площадка, но видно, что земля не утрамбована, перекопана недавно. Могила с крестом и венками, которые были уложены совсем по-другому, оказалась в соседнем ряду, крайнем от дороги.





Женщина признается, что, когда вернулась домой и рассказала все близким, те не поверили. Говорит, «смотрели как на сумасшедшую». На следующий день она поехала на кладбище с сыном — и он также не смог сразу найти могилу отца.

— Я взяла с собой документы, среди которых была специальная памятка — в ней нужно делать отметку о захоронении. Нашла смотрителя, который сделал эту отметку, взяв информацию в журнале и указав прежнее место погребения. А потом я попросила его показать это место — он привел меня к ровной огороженной площадке.

Смотритель, по словам вдовы, ничего пояснить не смог. TUT.BY тоже не удалось с ним поговорить: здание администрации кладбища 8 апреля, когда туда приехали журналисты, оказалось закрытым. Женщина, подметающая территорию, сообщила, что замок на дверях висит уже несколько дней, а «смотрителя вроде как уволили».





Лариса обратилась в милицию, информацию передали в СК.

— 29 марта на кладбище работала следственная группа. На портрете мужа нашли отпечатки, которые, как я понимаю, отправили на экспертизу. Проверили записи в журнале захоронений на кладбище, там действительно было указано первоначальное место погребения.

Согласно ст. 38 «Закона о погребении и похоронном деле» перезахоронение тел (останков) умерших производится в случае:

переноса места погребения;

заявления близких родственников;

переноса выявленных ранее неизвестных могил;

необходимости эксгумации.

Согласно ст. 347 УК РБ, надругательство над трупом или могилой, либо похищение трупа, либо похищение предметов, находящихся в захоронении, предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ситуация в итоге прояснилась: покойного по ошибке изначально похоронили на участке, который был выкуплен другой семьей. Когда это выяснилось, говорит Лариса, один из работников кладбища без каких-либо санкций, документов и уведомления родственников якобы просто выкопал гроб и перенес его в новую могилу.

— Но один человек с такой работой бы не справился. Мой муж был крупным человеком, весил более 100 кг, ему даже гроб пришлось заказывать нестандартный. Очень сомневаюсь, что в одиночку его можно было бы перенести — тут работала целая бригада, — убеждена вдова.

Лариса хочет выяснить, почему супруг был похоронен на участке, принадлежащем другой семье, а также почему его перезахоронили без ведома родственников.

— Я не давала разрешение на перенос могилы. Все понимаю, люди могли ошибиться. Но выкапывать гроб втихаря? — недоумевает вдова. — Теперь я вообще не могу быть уверенной и в том, что в новой могиле находится гроб с телом мужа. Поэтому буду добиваться эксгумации за счет ритуального предприятия.

Директор коммунального предприятия «Городской центр ритуальных услуг» Александр Лосев на просьбу TUT.BY прокомментировать ситуацию в телефонном разговоре 8 апреля сообщил, что «в первый раз об этом [инциденте] слышит». Разговор прервался — и больше связаться с директором предприятия не удалось. Однако в этот же день Ларисе позвонил юрист центра ритуальных услуг с предложением обсудить ситуацию. Встреча была назначена на 13 апреля, но конструктивного диалога не получилось.

— Я пришла в центр ритуальных услуг вместе с родственницей, которая хотела меня поддержать, директор попросил ее остаться за дверью. Я возмутилась. Тогда он заявил, что никакого разговора не будет. Я пообещала, что следующий раз мы встретимся уже в суде.

Извинений от центра ритуальных услуг, который занимался организацией погребения, семья Ларисы до сих пор не получила.

Что говорит владелец участка, на котором по ошибке похоронили чужого мужчину

После похорон жены бобруйчанин (имя и фамилия есть в редакции) выкупил «для себя» находящийся рядом с могилой участок — а в конце марта увидел на его месте свежую могилу.

— Я взял все документы, поехал в центр ритуальных услуг. Там пообещали, что все исправят. Я спросил, стоит ли мне волноваться по поводу семьи покойного, которого на этом участке похоронили. Сказали, что сами этот вопрос уладят.

Владелец участка считает, что такое перезахоронение было лучшим выходом из ситуации для всех.

— Если бы его не перезахоронили, я бы пошел в суд и выиграл бы его, все равно пришлось бы гроб переносить. Но на это ушло бы много времени, и неизвестно, где бы тогда тело перезахоронили — думаю, свободные участки поблизости были бы уже заняты. Сейчас же могила в двух метрах от прежнего места.

Владелец участка согласен: ситуация получилась неприятная и некрасивая. Руководству ритуального предприятия, по его мнению, конечно, нужно было встретиться с вдовой, согласовать перезахоронение.

— Ну и компенсировать свою ошибку как-то. Вернуть деньги за погребение нельзя, но стоимость ограды, установка которой является коммерческой услугой, думаю, можно было бы отдать вместе с извинениями.

Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович сообщила TUT.BY, что уголовное дело по факту незаконного перезахоронения бобруйчанина не возбуждалось — за отсутствием состава преступления.

— Вся информация передана в органы дознания, там проводят проверку.