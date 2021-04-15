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"Один день" на Белорусской атомной электростанции на "Беларусь 1"

15.04.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая атомная электростанция Беларуси и градообразующее предприятие Островца - в новой серии проекта "Один день". Нюансы работы стабильного и экологически чистого источника энергии узнаем у заместителя главного инженера по ремонту Белорусской АЭС Сергея Быльчинского 

Шаг в будущее и гарант энергетической безопасности - в новом выпуске программы сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1". Смотрите проект "Один день" на Белорусской атомной электростанции в субботу утром.

 
 
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Что общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая...
 
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