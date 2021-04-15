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"Один день" на Белорусской атомной электростанции на "Беларусь 1"
15.04.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая атомная электростанция Беларуси и градообразующее предприятие Островца - в новой серии проекта
Шаг в будущее и гарант энергетической безопасности - в новом выпуске программы сразу после
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Что общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая...
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