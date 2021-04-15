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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Один день" на Белорусской атомной электростанции на "Беларусь 1" Что общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая...

Что общего у пчелиных сот и атомной электростанции? Сколько весит топливная таблетка и на что она способна? Один из самых охраняемых объектов в стране - первая атомная электростанция Беларуси и градообразующее предприятие Островца - в новой серии проекта. Нюансы работы стабильного и экологически чистого источника энергии узнаем у заместителя главного инженера по ремонту Белорусской АЭС Сергея БыльчинскогоШаг в будущее и гарант энергетической безопасности - в новом выпуске программы сразу послена. Смотрите проект "на Белорусской атомной электростанции в субботу утром.