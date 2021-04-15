|
В Могилеве мужчина занял у знакомых почти 30 тысяч рублей якобы для бизнеса. Теперь он под следствием
15.04.2021 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин взял в долг почти 30 тысяч рублей у нескольких знакомых и не вернул. Те пошли в милицию и рассказали, что знакомый просил занять деньги якобы для открытия своего бизнеса. В отношении него возбудили уголовное дело,
По данным милиции, 42-летний водитель одной из организаций города общался с каждым из обратившихся в милицию по одиночке и в разное время. Он просил у них деньги, рассказывая о том, что мечтает заняться бизнесом самостоятельно, но стартового капитала недостаточно. Просил занять ему деньги и обещал вернуть их при первой же возможности, как только наладит «дело».
Деньги могилевчанин так и не вернул. Он придумывал различные предлоги, чтобы не встречаться с друзьями, а после и вовсе переставал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь.
Размер общей суммы, которую могилевчанин не вернул знакомым, оценили в 29 190 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве мужчина занял у знакомых почти 30 тысяч рублей якобы для бизнеса. Теперь он под следствием
В милицию обратилось несколько могилевчан и один минчанин, которые поверили знакомому и одолжили ему деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)