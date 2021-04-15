Сотрудникам БГУИР запретили снимать и фотографировать в вузе без разрешения руководства

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY попал документ, который вносит дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка БГУИР. Исходя из нововведений, сотрудникам запрещается вести фото- и видеосъемку в вузе, если на это нет разрешения от руководства. Также без согласования с начальством запрещено комментировать что-либо СМИ от имени университета. В БГУИР наличие документа подтвердили и пояснили, с чем связаны новшества.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В документе от 9 апреля, который подписан ректором БГУИР Вадимом Богушем, написано: в соответствии с решением Совета университета и решением профсозного комитета первичной профсоюзной организации работников университета дополнить пункт 55 Правил внутреннего трудового распорядка. В этом пункте перечислен перечень действий, которые «категорически запрещены» сотрудникам на территории вуза. Изначально, например, здесь указывалось, что работникам нельзя нарушать чистоту и порядок в вузе, появляться в университете в нетрезвом состоянии, распространять вредоносное ПО в локальной сети.

Теперь эти правила дополнили новыми пунктами. В них указано, что сотрудникам категорически запрещено:

распространять информацию, в том числе в местах общего пользования, локальных сетях, информационных ресурсах БГУИР, телеграм-каналах и чатах, не относящуюся к деятельности университета;

вести политическую агитацию , путем распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний, с обозначением принадлежности к БГУИР, в нарушение действующего законодательства;

, путем распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний, с обозначением принадлежности к БГУИР, в нарушение действующего законодательства; размещать на официальных страницах университета в соцсетях, телеграм-каналах (чатах), иных интернет-ресурсах, в том числе посредством приложений и мессенджеров, высказываний (комментариев) и призывов, с обозначением принадлежности к БГУИР, для организации либо участия в массовых мероприятиях, не оформленных в установленном порядке;

публиковать и (или) передавать для публикации лицам, не связанным с деятельностью БГУИР без согласования с руководством университета материалы и сведения, касающиеся университета , в том числе путем размещения публичных комментариев и фотографий в отношении университета или его работников, на интернет-ресурсах, а также посредством приложений и мессенджеров, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета;

лицам, не связанным с деятельностью БГУИР , в том числе путем размещения публичных комментариев и фотографий в отношении университета или его работников, на интернет-ресурсах, а также посредством приложений и мессенджеров, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета; вести теле- и (или) интернет-трансляции об университете без разрешения руководства университета , если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета;

, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета; самостоятельно взаимодействовать со СМИ, выступать в качестве и от имени университета , в том числе использовать логотип, товарный знак или любую другую атрибутику университета, элементы корпоративного гардероба, а также иные элементы, указывающие на принадлежность к университету, либо позволяющие их идентифицировать в качестве представителей университета;

, в том числе использовать логотип, товарный знак или любую другую атрибутику университета, элементы корпоративного гардероба, а также иные элементы, указывающие на принадлежность к университету, либо позволяющие их идентифицировать в качестве представителей университета; осуществлять без разрешения руководства университета кино-, фото- и видеосъемку, в том числе без согласия лица, в отношении которого проводится съемка , если она не осуществляется в целях документирования противоправного действия. Кстати, ранее без разрешения руководства Правила запрещали вести на территории и в помещениях вуза лишь профессиональную кино-, фото- и видеосъемку. Кроме того, существовал запрет на съемку в режимных помещениях;

, если она не осуществляется в целях документирования противоправного действия. Кстати, ранее без разрешения руководства Правила запрещали вести на территории и в помещениях вуза лишь профессиональную кино-, фото- и видеосъемку. Кроме того, существовал запрет на съемку в режимных помещениях; организовывать либо участвовать в незаконных забастовках, принуждать к участию в забастовке, а также создавать препятствия к исполнению трудовых обязанностей работникам университета, не участвующим в забастовке.

В документе указано, что до 20 апреля с нововведениями «под подпись» должны ознакомить всех сотрудников. Следить за исполнением данного приказа будет первый проректор БГУИР Максим Давыдов.

В пресс-службе БГУИР TUT.BY подтвердили наличие данного приказа и пояснили:

— Правила внутреннего распорядка направлены на создание условий, способствующих укреплению трудовой дисциплины и эффективному труду. Новая редакция правил была принята в марте 2020 года и уже несколько раз корректировалась с учетом изменений нормативных актов. Главы 6 и 7 Правил определяют как поощрения за успехи в работе, так и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Кстати, что касается ответственности за совершение дисциплинарного проступка, то в правилах сказано, что работник может получить замечание, выговор. Кроме того, его могут уволить или же полностью либо частично лишить стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев.

Стоит также отметить, что после того, как документ с нововведениями появился в Сети, начались обсуждения о том, могут ли теперь сотрудники БГУИР говорить или писать что-либо публично без разрешения начальства, например, на своих страницах в Facebook. В связи с этим TUT.BY также уточнил в пресс-службе вуза, будут ли сейчас мониторить личные страницы сотрудников главного IT-вуза страны в соцсетях, а также станут ли применять какие-то санкции к работнику, который что-либо прокомментировал СМИ без ссылки на вуз. Ответы на эти вопросы в университете пообещали дать чуть позже. Как только мы их получим, мы их опубликуем.