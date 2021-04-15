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В Вороново осудили многодетную маму за оскорбление судьи из Барановичей в «Одноклассниках»
15.04.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Вороново осудили местную жительницу, которая 26 августа прошлого года разместила фотографию судьи из Барановичей в социальной сети «Одноклассники» — и написала комментарий. Суд посчитал его оскорбительным и назначил ей наказание — 1,5 года «домашней химии».
Дело рассматривалось в суде Вороновского района.
39-летнюю женщину обвиняли по статье 391 УК «Оскорбление судьи или народного заседателя».
Обвиняемая — многодетная мама. У нее четверо маленьких детей.
Согласно материалам дела, жительница Вороново «реализуя свой преступный умысел, направленный на оскорбление судьи суда Барановичского района и города Барановичи, с целью унижения ее чести и достоинства в связи с осуществлением ею правосудия, в августе 2020 года, умышленно, с целью публичного оскорбления разместила в социальных сетях пост с фотографией судьи с комментарием оскорбительного содержания».
Женщина вину признала и раскаялась. Ее признали виновной в оскорблении судьи и назначали 1,5 года «домашней химии».
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке,
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В Вороново осудили местную жительницу, которая 26 августа прошлого года разместила фотографию судьи из Барановичей в социальной сети «Одноклассники» и написала...
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