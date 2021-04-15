В Беларуси завели более трех тысяч «протестных» уголовных дел

Источник материала: Tut.by

В Генпрокуратуре озвучили статистику по «протестным» уголовным делам — более 3000. Цифры назвал заместитель генпрокурора Геннадий Дыско, сообщает пресс-служба ведомства. Месяцем ранее их было чуть более 2400.



Геннадий Дыско. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

— Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста, — рассказал он.

По его словам, выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции.

Напомним, 5 марта бывший в то время главой Следственного комитета Иван Носкевич заявил , что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей.