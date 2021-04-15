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В Беларуси завели более трех тысяч «протестных» уголовных дел
15.04.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Генпрокуратуре озвучили статистику по «протестным» уголовным делам — более 3000. Цифры назвал заместитель генпрокурора Геннадий Дыско,
— Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста, — рассказал он.
По его словам, выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции.
Напомним, 5 марта бывший в то время главой Следственного комитета Иван Носкевич
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«Выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения...
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