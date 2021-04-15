Могилевчанин пообещал одному мужчине за деньги «купить права», другому «откосить» от армии - и вот итог

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего могилевчанина. Он обманул двоих человек: взял у них деньги, пообещав одному помочь получить водительские права, другому — «откосить» от армии — но и обещание не выполнил, и деньги не возвращал, сообщает УВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сначала в милицию пришел 47-летний индивидуальный предприниматель, который заявил, что знакомый взял у него 1500 рублей, пообещав посодействовать в получении водительского удостоверения. Обещание он не выполнил, деньги не вернул, на звонки не отвечал.

Выяснилось, что тот же человек обманул еще и 22-летнего могилевчанина: взял у него 200 долларов, пообещав оказать помощь в признании негодным к службе в армии — и тоже пропал с деньгами.

Подозреваемым оказался 29-летний могилевчанин, который уже был судим за мошенничество подобным способом.

Похищенное частично изъяли и вернули потерпевшим.