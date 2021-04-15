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Десантники взялись за воспитание маленького тик-токера из Витебска, который плевал на могилы воинов
15.04.2021 14:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские десантники взялись за воспитание 11-летнего Владислава — школьника, разместившего в TikTok
Класс, в котором учится мальчик, побывал на экскурсии в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде.
— Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами. По словам Владислава, он сожалеет о своем поступке, — сообщает Минобороны.
Напомним, в минувшие выходные школьник из Витебска снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Соцсеть удалила видео из-за оскорбительного содержания, автора видео забанили.
Парнем заинтересовалась милиция, его взяли на контроль.
Мемориальный комплекс в сквере на Успенской горке — один из самых известных в Витебске и относится к объектам историко-культурного наследия региона. Здесь похоронены советские воины, погибшие в Великую Отечественную войну. Среди них — Герои Советского Союза Иван Сиваков, Иван Янушковский и легендарный
На Успенской горке
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Класс, в котором учится мальчик, побывал на экскурсии в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Дети побывали в музее. Владислав сходил с десантниками на полевой...
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