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Десантники взялись за воспитание маленького тик-токера из Витебска, который плевал на могилы воинов

15.04.2021 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские десантники взялись за воспитание 11-летнего Владислава — школьника, разместившего в TikTok ролик, на котором он плюет на могилы советских воинов на Успенской горке. Об этом сообщает Минобороны.


Класс, в котором учится мальчик, побывал на экскурсии в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

— Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами. По словам Владислава, он сожалеет о своем поступке, — сообщает Минобороны.


Напомним, в минувшие выходные школьник из Витебска снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Соцсеть удалила видео из-за оскорбительного содержания, автора видео забанили.

Парнем заинтересовалась милиция, его взяли на контроль.


Владислав с десантниками

Мемориальный комплекс в сквере на Успенской горке — один из самых известных в Витебске и относится к объектам историко-культурного наследия региона. Здесь похоронены советские воины, погибшие в Великую Отечественную войну. Среди них — Герои Советского Союза Иван Сиваков, Иван Янушковский и легендарный Минай Шмырев (Батька Минай) — один из организаторов партизанского движения, командир партизанского отряда и 1-й Белорусской партизанской бригады.

На Успенской горке находятся 11 одиночных могил и одна братская. В них похоронены 16 воинов. Первые захоронения в сквере сделали в конце июня 1944 года, когда Витебск освободили от немцев.

 
Теги: Витебск
 
 
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Класс, в котором учится мальчик, побывал на экскурсии в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Дети побывали в музее. Владислав сходил с десантниками на полевой...
 
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