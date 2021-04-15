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Первая «Додо Пицца» открывается в Бобруйске. Рассказываем, когда и что там будет

15.04.2021 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 16 апреля откроется первая «Додо Пицца». Пиццерия будет работать в торговом центре «Вэстор 2» на улице Максима Горького, 6Б, и с доставкой по городу.


Фото предоставлено агентством PR Vision

Зал рассчитан на 50 посадочных мест. В помещении есть детская комната и зона ожидания заказа. Рядом со входом в — парковка для велосипедов.

В «Додо Пицце» можно будет наблюдать за процессом приготовления блюд: кухня оборудована прозрачными стенами и веб-камерой.

Работать пиццерия будет ежедневно без выходных с 11.00 до 23.00. В день открытия, 16 апреля, будут акции и подарки.

Меню бобруйской «Додо Пицца» традиционное: пицца, паста, салаты, куриные кусочки, картофель из печи, конвертики в тортилье с разными начинками, десерты, горячие и холодные напитки. Цена на пиццу стартует от 5,9 рублей. Купить ее можно кусочками или составить пиццу из двух половинок с разными начинками.

Доставка будет работать по всему городу при средней скорости привоза заказа 30 минут. Предусмотрен также вариант бесконтактной доставки — в этом случае заказ оплачивается онлайн, а при курьер оставит его у двери.

«Додо Пицца» — международная сеть пиццерий, основанная в России, которая состоит из около 690 ресторанов в 14 странах мира, включая США и Великобританию. В Беларусь «Додо Пицца» пришла в 2018 году. Сегодня ее сеть в нашей стране насчитывает уже 26 пиццерий.

 
 
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