МВД: слова «дурак» и «идиот» по отношению к правоохранителям - оскорбление. А в бытовом конфликте - нет

Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY обратился в госорганы, чтобы узнать, является ли употребление некоторых слов по отношению к милиционерам оскорблением.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Этот вопрос он стал изучать после истории в гомельской аптеке: покупатель обозвал заведующую аптекой дурой и идиоткой, но милиция не усмотрела в его действиях административного правонарушения.

Читатель TUT.BY решил поинтересоваться, является ли обращение к сотрудникам правоохранительных органов со словами «идиот» и «дурак» оскорблением. Для этого он направил соответствующий запрос в МВД — по его словам, первая пришедшая на него реакция была «без конкретики». Затем мужчина решил спросить о том же самом Генпрокуратуру, которая перенаправила запрос вновь в МВД. Наконец, нашему читателю ответили.

«По результатам проверки сообщаем, что слова, выраженные в неприличной форме, в том числе указанные Вами в обращении являются оскорблением должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий, которые влекут административную ответственность по ст. 24.4 КоАП Республики Беларусь в силу особого статуса сотрудника МВД Республики Беларусь», — говорится в ответе органов МВД (грамматика и пунктуация оригинала сохранены).



Фото документа прислано читателем

Напомним, в декабре прошлого года в одной из аптек Гомеля случился конфликт между женщиной-провизором и 64-летним пенсионером. Мужчина, по словам сотрудницы, пришел с просроченным рецептом, а когда не смог получить по нему необходимые препараты, обозвал женщину «дурой, идиоткой и козлиной».

Провизор написала заявление в милицию, но там сообщили, что в действиях пожилого мужчины нет состава административного правонарушения. При этом в официальном ответе ссылаются на словарь Ожегова, в котором слова «дура» и «идиотка», хоть и считаются бранными, но оскорблением не являются, имеют значение «лицо, страдающее слабоумием» и представляют собой «критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме».

«Теперь получается, что обращение таким образом к фармацевту аптеки Гомеля не являлось оскорблением, а если так обратиться к сотруднику МВД — это уже оскорбление», — сделал вывод наш читатель.