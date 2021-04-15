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Первый встроенный детский сад открыли сегодня в Бресте
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Его построили на первом этаже многоквартирного дома. У детсада отдельный вход и дворик с игровой площадкой. Он рассчитан на 75 мест - три дошкольных и одну ясельную группы. Претендовать на места во встроенном саду смогут маленькие жители всего микрорайона в порядке очереди.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Эти сады специфичны тем, что они очень удобны для микрорайонов. В дальнейшем, если пропадает необходимость детских садов, их можно переводить в другие объекты. Такой сад у нас построен и в Дрогичине - именно встроенный в многоэтажный дом".
Яна Шитик, жительница г. Бреста: "Это очень здорово! Во-первых, все новое - новое оборудование, мебель, площадка детская. Все на самом деле продумано хорошо, практично для детей".
У нового детского сада даже есть собственная машина. На ней будут привозить горячее питание.
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Его построили на первом этаже многоквартирного дома. У детсада отдельный вход и дворик с игровой площадкой. Он рассчитан на 75 мест - три дошкольных и одну ясельную...
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