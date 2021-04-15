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Задержан житель Новополоцка, оскорбивший в интернете милиционера

15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В телеграм-чате фигурант оставил нецензурный комментарий под фото сотрудника в форме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту  публичного оскорбления представителя власти. 

Свои данные пользователь скрывал и месседжи оставлял под фейковым именем, но все же скрыться ему не удалось. 30-летний житель Новополоцка в содеянном уже раскаялся и извинился. Меру его ответственности определит суд. 

 
 
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В телеграм-чате фигурант оставил нецензурный комментарий под фото сотрудника в форме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту  публичного...
 
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