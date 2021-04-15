Источник материала: БT

НАТО сосредотачивает войска у российских границ. В основном они расположатся в Причерноморье и на Балтике. Такое заявление сделал министр обороны России. По его словам, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской.

Сергей Шойгу, министр обороны России: "НАТО сосредоточит возле российских границ 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Глава Министерства обороны также отметил, что американские войска перебрасываются в Европу через Атлантику из континентальных частей Северной Америки. Российский министр подчеркнул, что НАТО ежегодно проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Он напомнил, что весной этого года объединенные вооруженные силы альянса начали самые масштабные за последние 30 лет учения Defender Europe.