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Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 16 апреля
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПланируйте свой шопинг и оплату услуг - ночью 16 апреля возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, а также инфокиосков, платежных терминалов и банкоматов. Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на одном из аппаратно-программных комплексов.
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Планируйте свой шопинг и оплату услуг - ночью 16 апреля возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, в сети организаций торговли,...
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