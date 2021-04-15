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Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ сегодня стало известно, что Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны. Как отметил командующий ВВС и ПВО нашей страны, уже летом на одном из белорусских аэродромов начнется несение совместного боевого дежурства с Воздушно-космическими силами России.
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И сегодня стало известно, что Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны. Как отметил командующий ВВС и ПВО нашей страны, уже летом...
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