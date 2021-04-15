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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпийские игры в условиях COVID-19 Спортсмены, которые приедут в олимпийский Токио этим летом, ощутят на себе беспрецедентные действия по безопасности эпидемиологической обстановки. Меры призваны...

Спортсмены, которые приедут в олимпийский Токио этим летом, ощутят на себе беспрецедентные действия по безопасности эпидемиологической обстановки. Меры призваны максимально исключить возможность заражения COVID-19. Об этом говорили сегодня в рамках Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио", которая состоялась в Национальном олимпийском комитете Беларуси.