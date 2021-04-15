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Олимпийские игры в условиях COVID-19
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпортсмены, которые приедут в олимпийский Токио этим летом, ощутят на себе беспрецедентные действия по безопасности эпидемиологической обстановки. Меры призваны максимально исключить возможность заражения COVID-19. Об этом говорили сегодня в рамках Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио", которая состоялась в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
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Спортсмены, которые приедут в олимпийский Токио этим летом, ощутят на себе беспрецедентные действия по безопасности эпидемиологической обстановки. Меры призваны...
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