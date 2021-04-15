В Минске завершается отопительный сезон

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В Минске завершают отопительный сезон. Такое решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома. Уже завтра батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах. В жилых домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло оставят. Сроки отключения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.