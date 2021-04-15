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Людмила Ковалева - гостья программы "Скажинемолчи"
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастники протестных маршей не имели общего представления о будущем страны. Таким впечатлением в эфире программы
Людмила Ковалева также рассказала, как во время августовских событий спешила вернуться в Беларусь из России и почему стала активной участницей автопробегов в поддержку мира и стабильности нашей страны.
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Участники протестных маршей не имели общего представления о будущем страны. Таким впечатлением в эфире программы "Скажинемолчи" поделилась первый заместитель...
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