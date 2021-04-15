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В столичном микрорайоне Каменная Горка прошли обыски
15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранители продолжают устанавливать организаторов, координаторов и участников районных и дворовых несанкционированных массовых мероприятий. В столичном микрорайоне Каменная Горка прошли обыски. В квартире одной дамы обнаружили пневматические пистолеты, БЧБ-символику, а в машине, принадлежащей мужу, - приспособление для курения и вещество, по признакам схожее с наркотическим.
Сейчас со всеми изъятыми веществами и предметами работают эксперты.
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Правоохранители продолжают устанавливать организаторов, координаторов и участников районных и дворовых несанкционированных массовых мероприятий. В столичном...
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