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Рост ставки рефинансирования призван ограничить инфляцию

15.04.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 21 апреля ключевая ставка повышается до 8,5 %. Вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если говорить в целом об экономике, она демонстрирует небольшой рост. За 2 месяца - плюс 0,8 %. Положительная динамика и во внешней торговле. В первые месяцы года сложился профицит.

 
 
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С 21 апреля ключевая ставка повышается до 8,5 %. Вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если...
 
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