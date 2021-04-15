Рост ставки рефинансирования призван ограничить инфляцию

Источник материала: БT

С 21 апреля ключевая ставка повышается до 8,5 %. Вкупе с другими мерами это позволит затормозить инфляционные процессы, которые ускорились с конца прошлого года. Если говорить в целом об экономике, она демонстрирует небольшой рост. За 2 месяца - плюс 0,8 %. Положительная динамика и во внешней торговле. В первые месяцы года сложился профицит.