Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Проекты законов об ужесточении ответственности за экстремизм, за реабилитацию нацизма во втором чтении будут рассмотрены завтра в Овальном зале белорусского парламента, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

В первом чтении данные законопроекты были приняты в начале апреля. 16 апреля в Минске пройдет заседание сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, на котором в первом и во втором чтении будет рассмотрен ряд важных законопроектов.

"В первом чтении будут рассмотрены три законопроекта, предлагается усовершенствовать законодательное регулирование отношений в сферах туризма, адвокатской деятельности и уголовной ответственности", - рассказали в Палате представителей.

Там также сообщили, что всего во втором чтении будет рассмотрено восемь законопроектов, среди них проект нового закона "О недопущении реабилитации нацизма".

Также планируется внесение изменений в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы, законы "О противодействии экстремизму", "Об органах внутренних дел", "О внутренних войсках МВД" "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь", "Об органах пограничной службы Республики Беларусь", "О Государственной границе Республики Беларусь" "О государственной охране", "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны", "О промышленной безопасности", "Об электросвязи", "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", "О средствах массовой информации".

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