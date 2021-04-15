Boeing предложила «Белавиа» проверить электросистему недавно приобретенного самолета

Источник материала: Tut.by

Неделю назад компания Boeing рекомендовала некоторым авиаперевозчикам провести техническую проверку определенных моделей самолетов. Оказалось, это касается и нового воздушного судна «Белавиа».



Фото: пресс-служба авиакомпании «Белавиа»

В авиакомпании «Белавиа» сообщили, что Boeing действительно рекомендовал провести инспекцию электрической схемы одной из дублирующих систем электроснабжения самолетов Boeing 737−8 определенных линейных номеров — помимо белорусов, то же рекомендовано сделать еще пятнадцати заказчикам. Как отмечается, речь идет о незначительном техническом нюансе, который никак не связан с программным обеспечением.

На полеты модели, о которой идет речь, в 2019 году был введен запрет со стороны ЕС, США и ряда других стран из-за ряда инцидентов, произошедших незадолго до этого. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа — Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. В марте 2019 года выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту — погибли 157 человек. Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности (MCAS). Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев. Запрет на эксплуатацию самолета 737 MAX привел к первому за 20 лет убытку Boeing.

В начале декабря прошлого года компания Boeing провела первый полет с пассажирами обновленного лайнера 737 MAX. Он пролетел из Далласа в город Талса. Однако рейс не был коммерческим — на борту находились только сотрудники Boeing и представители СМИ. В конце декабря Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после снятия запрета.

В «Белавиа» обращают внимание на то, что американская компания крайне ответственно подошла к техническому вопросу: в разработанном сервисном бюллетене, который в соответствии с установленной международной практикой направлен для согласования в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), содержится технология выполнения работ, которая позволит оперативно выполнить инспекцию воздушных судов.

«В авиакомпании „Белавиа“ имеются специалисты, которые могут выполнить данные работы. Однако компания Boeing предлагает в ближайшее время направить бригаду своих специалистов, которые займутся данным вопросом. На выполнение процедуры подготовки и выполнения работ на воздушном судне необходимо некоторое время. Но еще раз подчеркиваем, что ничего критичного в сложившейся ситуации нет», — говорится в заявлении компании.

Напомним, новый самолет появился у авиакомпании «Белавиа» 8 апреля. Сообщалось, что машина поступила в распоряжение перевозчика по заключенному еще в июле 2018 года контракту — согласно договоренности, планируется поставка еще четырех таких же воздушных судов. На следующий день стало известно , что компания Boeing сообщила шестнадцати своим клиентам о возможных проблемах в электросистеме отдельных моделей линейки 737 MAX.