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Boeing предложила «Белавиа» проверить электросистему недавно приобретенного самолета
15.04.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделю назад компания Boeing рекомендовала некоторым авиаперевозчикам провести техническую проверку определенных моделей самолетов. Оказалось, это касается и нового воздушного судна «Белавиа».
В авиакомпании «Белавиа» сообщили, что Boeing действительно рекомендовал провести инспекцию электрической схемы одной из дублирующих систем электроснабжения самолетов Boeing 737−8 определенных линейных номеров — помимо белорусов, то же рекомендовано сделать еще пятнадцати заказчикам. Как отмечается, речь идет о незначительном техническом нюансе, который никак не связан с программным обеспечением.
На полеты модели, о которой идет речь, в 2019 году был
В начале декабря прошлого года компания Boeing
В «Белавиа» обращают внимание на то, что американская компания крайне ответственно подошла к техническому вопросу: в разработанном сервисном бюллетене, который в соответствии с установленной международной практикой направлен для согласования в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), содержится технология выполнения работ, которая позволит оперативно выполнить инспекцию воздушных судов.
«В авиакомпании „Белавиа“ имеются специалисты, которые могут выполнить данные работы. Однако компания Boeing предлагает в ближайшее время направить бригаду своих специалистов, которые займутся данным вопросом. На выполнение процедуры подготовки и выполнения работ на воздушном судне необходимо некоторое время. Но еще раз подчеркиваем, что ничего критичного в сложившейся ситуации нет», — говорится в заявлении компании.
Напомним, новый самолет
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Как отмечается, речь идет о незначительном техническом нюансе, а Boeing готов прислать бригаду технических специалистов, которые помогут осуществить инспекцию...
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