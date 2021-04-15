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Минчанке дали два года «домашней химии» за оскорбление Ермошиной
15.04.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор 25-летней Алевтине Корчик за оскорбление в районном чате главы ЦИК Лидии Ермошиной. Ей дали два года «домашней химии», на таком наказании настаивал и гособвинитель. Девушка вину не признала, в суде заявляла, что не хотела причинить страдания Лидии Ермошиной, сама потерпевшая в суд не явилась. Судя по материалам дела, ее даже не допрашивали.
В основу уголовного дела лег комментарий в одном из районных чатов, где Алевтина Корчик отозвалась о Ермошиной негативным, но литературным словом, означающим «женщину легкого поведения». Следствие признало это оскорблением представителя власти в связи с занимаемой должностью. Прокурор в суде заявил, что Корчик, тем самым, принесла моральные страдания главе ЦИК, подорвала ее авторитет и авторитет других чиновников в глазах общественности.
Алевтина
Фамилию Ермошина она писала, но говорит, не имела ввиду главу ЦИК. Обвиняемая и ее защитник также ссылались на выводы государственного эксперта, которая пояснила, что по комментарию невозможно однозначно утверждать, что негативное выражение адресовано именно председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной.
Прокурор запросил для обвиняемой два года «домашней химии», судья Лидия Телица такое наказание и назначила. Ранее Алевтина Корчик не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.
Лидия Ермошина в суд не явилась. Судя по озвученным материалам дела, она не обращалась с заявлением в правоохранительные органы, протоколы ее допроса при оглашении материалов дела также не упоминались. Соответственно, никаких исковых требований в адрес Алевтины Кочик глава ЦИК не заявляла.
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Девушка вину не признала, в суде заявляла, что не хотела причинить страдания Лидии Ермошиной, сама потерпевшая в суд не явилась. Судя по материалам дела, ее даже не...
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