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Минчанке дали два года «домашней химии» за оскорбление Ермошиной

15.04.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 25-летней Алевтине Корчик за оскорбление в районном чате главы ЦИК Лидии Ермошиной. Ей дали два года «домашней химии», на таком наказании настаивал и гособвинитель. Девушка вину не признала, в суде заявляла, что не хотела причинить страдания Лидии Ермошиной, сама потерпевшая в суд не явилась. Судя по материалам дела, ее даже не допрашивали.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В основу уголовного дела лег комментарий в одном из районных чатов, где Алевтина Корчик отозвалась о Ермошиной негативным, но литературным словом, означающим «женщину легкого поведения». Следствие признало это оскорблением представителя власти в связи с занимаемой должностью. Прокурор в суде заявил, что Корчик, тем самым, принесла моральные страдания главе ЦИК, подорвала ее авторитет и авторитет других чиновников в глазах общественности.

Алевтина не отрицала, что оставила такой комментарий. В чате разгорелся спор по поводу видео порнографического характера, которое выложил кто-то из пользователей. По словам девушки, ее возмутило, что один из участников дискуссии негативно отозвался о женщине на видео, а она решила заступиться.

Фамилию Ермошина она писала, но говорит, не имела ввиду главу ЦИК. Обвиняемая и ее защитник также ссылались на выводы государственного эксперта, которая пояснила, что по комментарию невозможно однозначно утверждать, что негативное выражение адресовано именно председателю Центризбиркома Лидии Ермошиной.


Фото: пресс-служба МВД

Прокурор запросил для обвиняемой два года «домашней химии», судья Лидия Телица такое наказание и назначила. Ранее Алевтина Корчик не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Лидия Ермошина в суд не явилась. Судя по озвученным материалам дела, она не обращалась с заявлением в правоохранительные органы, протоколы ее допроса при оглашении материалов дела также не упоминались. Соответственно, никаких исковых требований в адрес Алевтины Кочик глава ЦИК не заявляла.

 
 
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Девушка вину не признала, в суде заявляла, что не хотела причинить страдания Лидии Ермошиной, сама потерпевшая в суд не явилась. Судя по материалам дела, ее даже не...
 
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