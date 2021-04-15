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В Минске в салоне красоты прорвало трубу - затопило округу, пострадало оборудование на 30 тысяч долларов

15.04.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг в доме на улице Надеждинской в Минске жильцы и прохожие наблюдали масштабный потоп. Оказалось, трубу прорвало в находящемся в здании салоне красоты, причем пострадало дорогостоящее оборудование.


Фото предоставлено читателем

Горячая вода начала заливать салон красоты, который находится в цокольном помещении жилого дома, примерно в час дня, при этом поток был настолько сильный, что за короткое время была затоплена часть окружающей здание территории.

— Мне звонит администратор и говорит: «Нас топят». Мы приезжаем — воды… У нас там оборудование стоит дорогое, его просто полностью залило, даже выше колена. Вода горячая текла, непонятно откуда, из-под земли — трубы там прорвало. Мы затопили почти весь район. Люди из МЧС в костюмах доставали тренажеры через окна, аварийные службы приехали. Позвонили в ЖЭС, а они сказали: «Девушка, у нас вообще-то обед сейчас, а после обеда поедет к вам служба». У нас пар стоит, все двери искорежило внутри, просто все залито грязной водой. Короче, это ужас! — рассказала TUT.BY владелица салона.


Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

По ее словам, в помещении находилось оборудование стоимостью около 30 тысяч долларов, причем вытащить из залитых водой комнат удалось не все. Тем не менее, из-за инцидента никто из посетителей и персонала салона красоты не пострадал.

— Может быть кто-то опек ноги из тех, кто выносил это оборудование. Но они были в спецкостюмах — говорят, что было очень горячо! — рассказала девушка.

На данный момент аварийная служба сумела остановить поток воды, но, по словам владелицы салона, под домом «даже немного просела земля». Пока о причинах произошедшего девушке ничего не известно. Единственное, что она услышала — якобы была прорвана какая-то забетонированная труба.

 
Теги: Минск
 
 
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Из салона красоты, находящегося в цокольном помещении жилого дома, горячая вода затопила прилегающую территорию. Спасать имущество помогали сотрудники МЧС.
 
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