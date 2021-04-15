Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «PLN.BY — Плещеницы-Логойск Новости» появилось видео, на котором мужчина несет медвежонка. Человек держит животное за холку, малыш очень напуган и кричит.



Скриншот видео

Инцидент, как стало известно TUT.BY, произошел во вторник.

— Скорее всего мама с малышом переходили дорогу. Мимо шли фуры, мама перескочила, а ребенок отстал. Но у них же хорошо развито чутье, поэтому ребенок побежал вслед за мамой, — рассказывает инженер по охотхозяйству Логойского лесхоза Александр Хатковский.

Впервые одинокого медвежонка люди заметили у реки в деревне Прилепцы. Девушка позвонила своей знакомой, которая работает в местном лесхозе, и рассказала о малыше. Мастер леса выехала на место. Увидев, что с крохой все в порядке, он направляется в лес, она не стала его тревожить. Но в итоге малыш, видимо, пошел не туда. Рядом с ДРСУ в соседнем городском поселке Плещеницы медвежонка встретили мужчины.

— Они решили его поймать и пофотографироваться, — говорит инженер по охотхозяйству, который очень переживает за зверя. — Потом медвежонок от них убежал.

Найдет ли он теперь свою маму, не известно. По словам Александра Хатковского, официальной информации о том, что, например, где-то рядом случилось ДТП с участием медведицы ни лесникам, ни спасателям, ни госинспекторам не поступало.

С просьбой дать правовую оценку действиям мужчин, которые фотографировались с медведем, специалисты будут обращаться в силовые ведомства.

— Почему они его трогали? Он краснокнижник. Нельзя его трогать, не нужно его ловить, хватать, — не скрывает эмоции Александр Хатковский. — Причем, вы видите, сколько там (на видео. — Прим. TUT.BY) стоит людей, и никто, не сказал им: «Не трогайте, пустите это бедное животное». Все смеялись и снимали, а этот мужчина позировал.

В четверг также один из жителей Плещениц отправил обращения в прокуратуру Логойского района и в Госинспекцию. В них он просил провести проверку по ситуации.

Оперативно получить официальные комментарии по ситуации TUT.BY пока не удалось. Как только мы их получим, мы их опубликуем. По информации местных жителей, мужчина с медвежонком в руках живет в деревне Прилепцы, с ним уже общался участковый.

На сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды расписаны рекомендации на случай, если человек встретился с диким зверем, который оказался в беде, или же угрожает жизни и здоровью самого человека. Во-первых, необходимо срочно сообщить о ситуации в милицию или МЧС.