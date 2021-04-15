ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«И никто не сказал: "Отпусти"». В Логойском районе мужчина позировал на камеру с медвежонком

15.04.2021 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «PLN.BY — Плещеницы-Логойск Новости» появилось видео, на котором мужчина несет медвежонка. Человек держит животное за холку, малыш очень напуган и кричит.


Скриншот видео

Инцидент, как стало известно TUT.BY, произошел во вторник.

— Скорее всего мама с малышом переходили дорогу. Мимо шли фуры, мама перескочила, а ребенок отстал. Но у них же хорошо развито чутье, поэтому ребенок побежал вслед за мамой, — рассказывает инженер по охотхозяйству Логойского лесхоза Александр Хатковский.

Впервые одинокого медвежонка люди заметили у реки в деревне Прилепцы. Девушка позвонила своей знакомой, которая работает в местном лесхозе, и рассказала о малыше. Мастер леса выехала на место. Увидев, что с крохой все в порядке, он направляется в лес, она не стала его тревожить. Но в итоге малыш, видимо, пошел не туда. Рядом с ДРСУ в соседнем городском поселке Плещеницы медвежонка встретили мужчины.

— Они решили его поймать и пофотографироваться, — говорит инженер по охотхозяйству, который очень переживает за зверя. — Потом медвежонок от них убежал.

Найдет ли он теперь свою маму, не известно. По словам Александра Хатковского, официальной информации о том, что, например, где-то рядом случилось ДТП с участием медведицы ни лесникам, ни спасателям, ни госинспекторам не поступало.

С просьбой дать правовую оценку действиям мужчин, которые фотографировались с медведем, специалисты будут обращаться в силовые ведомства.

— Почему они его трогали? Он краснокнижник. Нельзя его трогать, не нужно его ловить, хватать, — не скрывает эмоции Александр Хатковский. — Причем, вы видите, сколько там (на видео. — Прим. TUT.BY) стоит людей, и никто, не сказал им: «Не трогайте, пустите это бедное животное». Все смеялись и снимали, а этот мужчина позировал.

В четверг также один из жителей Плещениц отправил обращения в прокуратуру Логойского района и в Госинспекцию. В них он просил провести проверку по ситуации.

Оперативно получить официальные комментарии по ситуации TUT.BY пока не удалось. Как только мы их получим, мы их опубликуем. По информации местных жителей, мужчина с медвежонком в руках живет в деревне Прилепцы, с ним уже общался участковый.

На сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды расписаны рекомендации на случай, если человек встретился с диким зверем, который оказался в беде, или же угрожает жизни и здоровью самого человека. Во-первых, необходимо срочно сообщить о ситуации в милицию или МЧС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграм-канале «PLN.BY - Плещеницы-Логойск Новости» появилось видео, на котором мужчина несет медвежонка. Человек держит животное за холку, малыш очень напуган и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by