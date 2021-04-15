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В Генпрокуратуре рассказали, сколько возбуждено «протестных» уголовных дел
15.04.2021 16:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, что уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и проведение акций протеста. Об этом
«Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности», - заявляют в ведомстве.
Согласно информации Дыско, в стране уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и участие в протестах (отметим, почти плюс 600 дел за месяц). Из них более 750 случаев «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 фактов оскорбления представителей власти, более 300 случаев насилия или угроз в сторону силовиков.
Также замгенпрокурора отметил, что в Беларуси активизировались киберпреступность. По сравнению с 2019 годом она выросла в 2,5 раза (за 2020 год – более 25 тысяч случаев).
«Чаще от них страдают малообеспеченные граждане и пенсионеры», - пояснил Дыско, уточнив, что сейчас реализуется комплекс мер по предотвращению киберпреступности.
«В условиях продолжающихся попыток дестабилизировать обстановку в стране реализация принципа неотвратимости ответственности, выявление и оперативное раскрытие преступлений против собственности, общественного и государственного устройства, а также в сети Интернет имеют ключевое значение», -
Напомним, в начале марта Иван Носкевич
С другой стороны, только по
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Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, что уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и проведение акций протеста. Об...
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