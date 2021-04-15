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В Генпрокуратуре рассказали, сколько возбуждено «протестных» уголовных дел

15.04.2021 16:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, что уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и проведение акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

«Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности», - заявляют в ведомстве.

Согласно информации Дыско, в стране уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и участие в протестах (отметим, почти плюс 600 дел за месяц). Из них более 750 случаев «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 фактов оскорбления представителей власти, более 300 случаев насилия или угроз в сторону силовиков.

Также замгенпрокурора отметил, что в Беларуси активизировались киберпреступность. По сравнению с 2019 годом она выросла в 2,5 раза (за 2020 год – более 25 тысяч случаев).

«Чаще от них страдают малообеспеченные граждане и пенсионеры», - пояснил Дыско, уточнив, что сейчас реализуется комплекс мер по предотвращению киберпреступности.

«В условиях продолжающихся попыток дестабилизировать обстановку в стране реализация принципа неотвратимости ответственности, выявление и оперативное раскрытие преступлений против собственности, общественного и государственного устройства, а также в сети Интернет имеют ключевое значение», - цитирует пресс-служба Генпрокуратуры слова Геннадия Дыско.

Напомним, в начале марта Иван Носкевич заявил, что с августа 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел «экстремистской направленности», куда вошли и дела за такие деяния, как нанесение на стены оскорбительных надписей, насилие в отношении силовиков.

С другой стороны, только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. А в отношении ОМОНовцев и других правоохранителей, которые избивали, пытали и даже убивали людей, не было заведено ни одного уголовного дела.

 
 
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Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, что уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и проведение акций протеста. Об...
 
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